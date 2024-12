11 tháng, TKV đạt doanh thu hơn 150.000 tỉ đồng 02/12/2024 15:23

TKV vừa phát đi thông tin sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2024. Theo đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,42 triệu tấn, tiêu thụ 4,56 triệu tấn; Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 110 nghìn tấn, tiêu thụ 127 nghìn tấn. TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, doanh thu tháng 11 đạt 15.435 tỉ đồng.

Ông Vũ Anh Tuấn (Áo xanh, đứng giữa), Tổng giám đốc TKV thăm, tặng quà công nhân Công ty Nhôm Lâm Đồng trong chuyến công tác ngày 22 và 23-11-2024.

Như vậy, lũy kế 11 tháng, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 150.157 tỉ đồng. Than thương phẩm đạt 45,33 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 34,17 triệu tấn; Than tiêu thụ 42,44 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các hộ điện 36,33 triệu tấn. Sản xuất 1,269 triệu tấn Alumin quy đổi, tiêu thụ 1,3 triệu tấn.

Bước vào tháng 12, TKV dự báo sẽ thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, nhu cầu sử dụng than có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng, đặc biệt là nhu cầu than cho các nhà máy điện. TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12 với một số chỉ tiêu chính: Sản xuất 4,34 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,06 triệu tấn...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất than chủ động, linh hoạt tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, động viên tinh thần người lao động để thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhằm tăng năng suất lao động, bù đắp phần sản lượng thiếu hụt khi phải dừng sản xuất do ảnh hưởng của mưa bão, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.