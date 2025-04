Thêm 1 đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác từ hôm nay 28/04/2025 14:19

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết từ 18 giờ hôm nay (28-4) các phương tiện được phép lưu thông thêm gần 20 km trên đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Lưu ý nút giao số 4

Theo phương án tổ chức giao thông của VEC, ô tô được di chuyển từ nút giao TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km0+700 - Km21+850) và nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51 (Km50+530 - Km57+581).

Trong đó, nút giao TP.HCM - Trung Lương đến Nguyễn Văn Tạo có ba nút giao gồm: giao với tuyến TP HCM - Trung Lương (nút giao số 1), kết nối với Quốc lộ 1 (nút giao số 2) và giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Nguyễn Văn Tạo (nút giao số 4).

Nút giao số 1, được bố trí tại Km0+700 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là nút giao được đưa vào khai thác tạm thời và là điểm kết nối trực tiếp giữa hai tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3 của TP.HCM.

Nút giao số 2, được bố trí tại Km3+420 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là nút giao khác mức có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Nút giao có đầy đủ bốn nhánh lên xuống tuyến cao tốc, cùng với hệ thống vòng xuyến giúp điều tiết và chuyển hướng linh hoạt giữa các hướng đi.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác trước 30 km. Ảnh: V.LONG

Nút giao số 4 - được đưa vào khai thác hôm nay, bố trí tại Km21+850 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa phận xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đây là nút giao khác mức dạng liên thông, kết nối với đường Nguyễn Văn Tạo - tuyến trục chính khu Nam, dẫn về trung tâm TP.HCM hoặc khu vực Cảng Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu.

“Nút giao số 4 là nút giao cuối của đoạn tuyến khai thác tạm, bắt buộc các phương tiện phải rẽ xuống khi đến nút giao này…”- đại diện VEC lưu ý.

Chuẩn bị thu phí cao tốc

Đối với đoạn cuối tuyến qua Đồng Nai (từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51), ô tô được phép vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trên đoạn này cũng có hai nút giao, gồm nút giao Phước An (nút giao số 7) và vị trí giao với Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu (nút giao số 8).

Nút giao số 7, nằm tại Km50+530 của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa bàn xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là nút giao khác mức dạng liên thông có vòng xuyến trung tâm, cho phép tổ chức điều hướng linh hoạt và kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và khu vực Cảng Phước An, đường Trường Chinh, huyện Nhơn Trạch và giữa khu công nghiệp Phước An - Nhơn Trạch với các hướng đi Quốc lộ 51 - TP.HCM qua cao tốc.

Nút giao số 8 tại Km57+581 trên tuyến chính cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là nút giao có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51 - trục giao thông chiến lược nối TP Biên Hòa - TP Bà Rịa - TP Vũng Tàu, đồng thời phục vụ kết nối đến các khu công nghiệp, cảng và sân bay Long Thành trong tương lai.

Dự án Bến Lức - Long Thành sẽ thu phí trước 30 km đã đưa vào sử dụng. Ảnh: V.LONG

Đại diện VEC cũng cho biết đơn vị đã xây dựng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, VEC sẽ công bố thời điểm tổ chức thu phí các đoạn tuyến được đưa vào khai thác, dự kiến trong quý II năm nay.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Long An, tổng mức đầu tư 31.300 tỉ đồng. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do khó khăn về chính sách đầu tư, thiếu vốn, nên bước đầu mới đưa vào khai thác khoảng 30km. Đoạn còn lại khoảng 27 km VEC sẽ đưa vào khai thác nhanh nhất vào cuối năm nay.