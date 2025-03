Cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông xe thêm 33km 25/03/2025 14:54

Việc thông xe toàn bộ tuyến để kết nối Long An - TP.HCM - Đồng Nai phụ thuộc rất lớn vào thời gian hoàn thành cầu Phước Khánh.

Cầu Phước Khánh - vướng mắc lớn nhất của dự án. Ảnh: Như Ngọc

Khẩn trương gỡ vướng cầu Phước Khánh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 24-3-2025, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về kết quả kiểm tra rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 2 dự án, trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện Long Thành đẩy nhanh các công tác giải phóng mặt bằng đoạn 0,3 km kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gói thầu XL-NG51), bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4-2025.

Cầu Phước Khánh bắc ngang sông Lòng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Như Ngọc

Về tổ chức triển khai thi công, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu tận dụng thời tiết, huy động đầy đủ tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực, thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo hoàn thành trong Quý III-2025. Trừ gói thầu J3-1 (do phải tổ chức lựa chọn nhà thầu lại) và gói thầu XL-NG51 (do bổ sung kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu).

Trao đổi với PV PLO, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, hiện nay đơn vị đang đấu thầu tìm nhà thầu thi công gói thầu J3-1 (thực hiện phần việc còn lại của cầu dây văng Phước Khánh). VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu J3-1 vào ngày 18-7-2024, gói thầu này bao gồm việc thi công phần khối lượng còn lại của gói thầu J3, với giá trị dự toán hơn 636 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 15 tháng. Nếu tìm được nhà thầu và tái khởi động, cầu Phước Khánh sẽ mất khoảng 1 năm thi công mới hoàn thành. Cầu đã tạm ngừng thi công thời gian dài. Ảnh: Như Ngọc Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu (tỉnh Đồng Nai), khởi công ngày 18-7-2015, là cầu dây văng với tĩnh không thông thuyền 55m, thuận tiện cho luồng hàng hải tàu biển cập cảng TP.HCM. Cầu rộng gần 22m, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 80km/h, giai đoạn hoàn chỉnh là 100km/h. Cầu đã hoàn thành hơn 80% nhưng đã tạm ngừng thi công để chờ nhà thầu mới.

Thông xe toàn bộ dự án trong năm 2026

Theo VEC, trước ngày 30-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe thêm 33 km, nâng tổng chiều dài khai thác lên hơn 43 km và tiến tới thông xe toàn tuyến trong năm 2026.

Theo đó, 2 đoạn sắp thông xe là khoảng 14 km từ nút giao Phước An đến Vành đai 3 TP.HCM và 18,8km từ Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè, TP.HCM).

Khi đoạn đường dài 14,1 km được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển liên tục hơn 20 km từ nút giao Vành đai 3 TP.HCM (huyện Nhơn Trạch) đến nút giao Quốc lộ 51 (huyện Long Thành) giúp giảm tải áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, đoạn phía tây dài 18,8km khi thông xe sẽ giúp các phương tiện có thể đi liền mạch hơn 22km từ nút giao Mỹ Yên (Long An) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo đến Khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe thêm 33km. Ảnh: Đào Trang

Trước đó, VEC đã tổ chức thông xe hai đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài 10,4km.

Cụ thể, đoạn phía tây dài 3,4km từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM); Đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Như vậy, dự kiến đến 30-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác hơn 43km trong tổng chiều dài hơn 57km.