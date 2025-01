Người dân sẽ được đi miễn phí 2 đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành dịp Tết? 14/01/2025 15:56

(PLO)- Việc đưa vào khai thác tạm 2 đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành nhằm kết nối các tuyến đường bộ trong khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đang khai thác, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2025.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông tin về phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm 2 đoạn thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cụ thể, đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến quốc lộ 1A và đoạn từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51.

Thời gian đưa vào khai thác tạm, VEC sẽ thông báo chính thức sau khi đoạn tuyến được phép đưa vào khai thác. Giai đoạn đầu khi đưa vào khai thác tạm, VEC chưa thực hiện thu phí sử dụng đường bộ, thời điểm tổ chức thu phí sẽ được VEC công bố sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đoạn đầu tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo VEC, giai đoạn khai thác tạm đoạn đầu tuyến - từ nút giao Trung Lương đến nút giao Quốc lộ 1A như sau, vận tốc khai thác trên chính tuyến là 60 km/giờ, trong phạm vi vòng xuyến 40 km/giờ, đối với đường dẫn và các nhánh khác là 50 km/giờ.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác tạm có 2 nút giao. Nút giao số 1 sẽ giao giữa dự án với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ở nút giao này, các phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hai chiều) đến nút giao số 1 rẽ xuống tại các nhánh ra để nhập vào cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua một đoạn đường (300m) được tổ chức giao thông đặc biệt (đọan kết nối), đi qua trạm thu phí vào cao tốc Bến Lức - Long Thành để đi quốc lộ 1A.

Các phương tiện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (hướng từ Quốc lộ 1A - cao tốc TP.HCM - Trung Lương) di chuyển qua một đoạn đường (300m) được tổ chức giao thông đặc biệt (đọan kết nối) để nhập vào các nhánh thuộc nút giao lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi về các tỉnh miền Tây hoặc đi về TP.HCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giao với quốc lộ 1A. Ảnh: TV

Tại nút giao số 2 - giao giữa dự án với Quốc lộ 1, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi Long An đến nút giao rẽ phải vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Long An đến nút giao di chuyển theo vòng xuyến, rẽ trái nhập vào nhánh lên cao tốc lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức Long - Thành (chiều từ cao tốc TP.HCM -Trung Lương về Quốc lộ 1A) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc tại nhánh ra của nút giao, tiếp tục rẽ trái nhập Quốc lộ 1A đi Long An hoặc nhập vào vòng xuyến của nút giao để đi ra đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) trên Quốc lộ 1A.

Đoạn cuối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Đoạn cuối tuyến - từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51, vận tốc khai thác tối đa trên chính tuyến là 100km/h, vận tốc tối thiểu 60km/h. Đoạn tuyến đưa vào khai thác tạm có 2 nút giao.

Cụ thể, nút giao số 7 - nút giao Phước An (giao giữa dự án với đường vào Cảng Phước An). Các phương tiện lưu thông trên đường từ Cảng Phước An đến nút giao rẽ phải vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51; Các phương tiện lưu thông hướng từ huyện Nhơn Trạch đến nút giao di chuyển theo vòng xuyến, rẽ trái nhập vào nhánh lên cao tốc lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (chiều từ Quốc lộ 51 về Phước An) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc tại nhánh ra của nút giao rẽ trái nhập vào vòng xuyến để đi Cảng Phước An hoặc rẽ phải đi về huyện Nhơn Trạch (trên đường Trường Chinh).

Các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường từ Cảng Phước An đến Huyện Nhơn Trạch di chuyển thông qua vòng xuyến tại nút giao Phước An.

Các hạng mục cơ quan hoàn thiện. Ảnh: TV

Tại nút giao số 8 - giao giữa dự án với Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 (hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu) đến nút giao số 8, có thể rẽ phải vào đường dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành để đi về Cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoặc đi về TP.HCM.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 (hướng từ Vũng Tàu đi Biên Hòa) đến nút giao số 8, đi theo vòng xuyến, rẽ trái lên đường dẫn để nhập vào cao tốc Bến Lức - Long Thành đi về Cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoặc đi về TP.HCM.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến - Lức Long Thành (chiều từ Phước An đi Quốc lộ 51) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc trên đường dẫn và tiếp tục rẽ phải nhập vào Quốc lộ 51 để đi Vũng Tàu hoặc rẽ trái nhập vào vòng xuyến để đi Biên Hòa (trên Quốc lộ 51).