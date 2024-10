Bộ GTVT 'chốt' tiến độ hoàn thành, khai thác 1 số đoạn trên cao tốc Bến Lức - Long Thành 29/10/2024 15:08

Sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án Bến Lức - Long Thành vào giữa tháng 10, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa có văn bản chỉ đạo.

Cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chủ động phối hợp với tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng ở nút giao quốc lộ 51 để bàn giao nhà thầu thi công đoạn này.

Về tiến độ thi công, VEC cần quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị và con người khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của các gói thầu phía Tây (A1-1 và A2.2-4) và các gói thầu phía Đông (A6-4 và A65).

Cạnh đó, VEC được giao phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án thành phần 7 (đoạn qua tỉnh Long An) thuộc tuyến đường vành đai 3 TP.HCM thi công hoàn thiện các hạng mục tại khu vực nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Mục đích sớm đưa đoạn từ nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến quốc lộ 1 và đoạn tuyến từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 khai thác trong tháng 11-2024, đoạn từ quốc lộ 1 đến nút giao Nguyễn Văn Tạo trước ngày 15-1-2025.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vào ngày 16-10. Ảnh: H.DU

Bộ GTVT cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Khắc phục ngay các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chỉ ra qua các đợt kiểm tra vừa qua.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý VEC tuyệt đối tuân thủ phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đặc biệt quản lý nghiêm ngặt công tác an toàn lao động các hạng mục thi công trên cao.

Về một số vấn đề kỹ thuật của các gói thầu J1, J2, J3, Bộ GTVT chỉ đạo VEC khẩn trương rà soát, xử lý các nội dung còn tồn tại theo ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các chỉ đạo của Bộ GTVT.

VEC cũng cần phối hợp với các bên liên quan xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và tuổi thọ công trình.

Chia sẻ với PLO, chủ đầu tư dự án cho biết đã đề nghị cấp có thẩm quyền cho khai thác tạm đoạn 3,4 km từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1A (thuộc địa phận TP.HCM) và đoạn 6,1 km từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai). Thời gian khai thác từ tháng 11. VEC cũng phấn đấu thông xe 18,8 km từ nút giao quốc hội 1A đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè, TP.HCM) trước Tết Âm lịch 2025.

Riêng gói thầu J1, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các bên liên quan khẩn trương xử lý các nội dung liên quan đến thủ tục, kỹ thuật và chi phí gói thầu, đặc biệt là thủ tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng. Song song đó, tiếp tục xem xét, thương thảo với nhà thầu các nội dung còn tồn tại, khẩn trương triển khai thi công gói thầu đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng thời gian được chấp thuận.

Bộ GTVT cũng giao VEC chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư và các nội dung liên quan đến bố trí nguồn vốn để có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện gói thầu J3-1 theo đúng quy định.

Thêm vào đó, VEC cần chủ động, tích cực triển khai các thủ tục cần thiết để giải quyết khiếu kiện từ các nhà thầu (các gói thầu A1 và J3); hoàn thiện thủ tục quyết toán, thanh lý, chấm dứt hợp đồng và các vấn đề phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng của các gói thầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp.