TKV cung cấp than đảm bảo cho phát điện các tháng mùa khô 04/04/2025 18:10

(PLO)- Với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, các chỉ tiêu chính của TKV quý I năm 2025 cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. TKV cung cấp than cho sản xuất điện đảm bảo tiến độ, đáp ứng cho phát điện các tháng mùa khô.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa phát đi thông tin về sản xuất kinh doanh quý I-2025. Theo đó, TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số toàn tập đoàn trong tháng 3 dự kiến đạt 17,94 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm toàn, TKV dự kiến doanh thu đạt 44,34 nghìn tỷ đồng, bằng 113 % so với cùng kỳ năm 2024.

Bước vào tháng 4 và quý II năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc với doanh nghiệp Nhà nước về “nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững”, TKV đã chủ động rà soát kế hoạch sản xuất than, tập trung chế biến than từ đất đá lẫn than, tăng tối đa sản lượng khai thác.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4 và quý II năm 2025 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất tháng 4 dự kiến đạt 3,35 triệu tấn; Kế hoạch quý II đạt 10,15 triệu tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt 20,90 triệu tấn. Tiêu thụ than đạt 4,88 triệu tấn; trong đó tiêu thụ hộ điện 4,18 triệu tấn, quý II đạt 15,8 triệu tấn, 6 tháng đầu năm 2025 ước tiêu thụ 28,5 triệu tấn than.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ tăng cường công tác chế biến than sạch; triển khai hiệu quả phương án khai thác than lộ thiên trước và trong mùa mưa; chủ động các chủng loại than cung cấp cho các khách hàng và thị trường xuất khẩu; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới.