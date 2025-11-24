Công an TP.HCM chuyển gần 70 tấn hàng tiếp sức vùng lũ miền Trung

PHẠM HẢI

(PLO)- Gần 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng với 500 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đến các địa phương chịu thiệt hại nặng do ngập lụt, đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả.

Công an TP.HCM chuyển gần 70 tấn hàng tiếp sức vùng lũ miền Trung.
z7258210953139_e2da5b642ed9eb2027d1447d5d9a8acc.jpg
Ngày 24-11, Công an TP.HCM cho biết đến chiều 24-11, lực lượng công an thành phố đã chuyển gần 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân tại các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt.
z7258209725655_4c94439525e6d6a21fde919e50dcbc6d.jpg
z7258210422337_fdaf9c0491296a6b7dcd27c2783e77c0.jpg
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong ngày 24-11, một chuyến xe chở 10 tấn hàng tiếp tục lên đường hướng về tỉnh Đắk Lắk. Trước đó một ngày, hơn 55 tấn hàng cứu trợ đã được chuyển giao cho chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng nhằm kịp thời hỗ trợ bà con.
z7258209873005_a07081ca828aa32d27bb699111380bf1.jpg
z7258209883423_0a37e3a9e0b58679207facaa0a018384.jpg
z7258209890923_bf22ac944a3cc07ab7c7d39b1935fe7f.jpg
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chi viện khẩn cấp cho khu vực miền Trung. Từ tối 22-11, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC&CNCH, CSGT, CSCĐ... đã nhanh chóng lên đường, mang theo máy móc, phương tiện chuyên dụng và nước sạch đến hỗ trợ.
z7258210234750_86f3b70f03093e81b09d314bc2e3be17.jpg
z7258210905441_ba13177f9a1238d8923a24fb35711b4f.jpg
z7258211127427_e00eea0af4905f998e8d50c79824b1fc.jpg
Ngay khi có mặt, lực lượng công an đã phối hợp cùng địa phương dọn dẹp trụ sở UBND, trường học, bệnh viện và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống.
z7258209716131_91cf68f0ccf17768f7944fda184a3a7e.jpg
z7258210951898_09872894279b6a2bade8b829ba55227d.jpg
z7258211096371_b29beac730eea4dd8ef626cf9db1576e.jpg
z7258211111004_e19ea2f77f8458146c71e5d7e2afb97b.jpg
Hoạt động cứu trợ nhận được sự ghi nhận, tri ân của người dân và các thầy cô tại những điểm trường bị thiệt hại, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.
z7258210413154_c0c0c42a428d023301c5b35e2e133b25.jpg
Nhiều trang thiết bị hiện đại được cán bộ, chiến sĩ sử dụng để hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả bão lũ.
PHẠM HẢI
