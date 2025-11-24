Công an TP.HCM chuyển gần 70 tấn hàng tiếp sức vùng lũ miền Trung
PHẠM HẢI
(PLO)- Gần 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng với 500 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đến các địa phương chịu thiệt hại nặng do ngập lụt, đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong ngày 24-11, một chuyến xe chở 10 tấn hàng tiếp tục lên đường hướng về tỉnh Đắk Lắk. Trước đó một ngày, hơn 55 tấn hàng cứu trợ đã được chuyển giao cho chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng nhằm kịp thời hỗ trợ bà con.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chi viện khẩn cấp cho khu vực miền Trung. Từ tối 22-11, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC&CNCH, CSGT, CSCĐ... đã nhanh chóng lên đường, mang theo máy móc, phương tiện chuyên dụng và nước sạch đến hỗ trợ.
Ngay khi có mặt, lực lượng công an đã phối hợp cùng địa phương dọn dẹp trụ sở UBND, trường học, bệnh viện và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống.
Hoạt động cứu trợ nhận được sự ghi nhận, tri ân của người dân và các thầy cô tại những điểm trường bị thiệt hại, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.