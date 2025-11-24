Công an TP.HCM chuyển gần 70 tấn hàng tiếp sức vùng lũ miền Trung 24/11/2025 19:33

(PLO)- Gần 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng với 500 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đến các địa phương chịu thiệt hại nặng do ngập lụt, đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả.

