Video: Hơn 100 chiến sĩ CSGT TP.HCM đội mưa, lội bùn hỗ trợ Quy Nhơn dọn dẹp sau lũ 24/11/2025 15:05

(PLO)- Trải qua quãng đường hơn 13 giờ di chuyển xuyên đêm, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT TP.HCM đã có mặt tại Quy Nhơn, khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các cơ sở y tế khắc phục hậu quả thiên tai.