Video: Hơn 100 chiến sĩ CSGT TP.HCM đội mưa, lội bùn hỗ trợ Quy Nhơn dọn dẹp sau lũ

Ngày 23-11, hơn 100 CBCS Phòng CSGT TP.HCM đã có mặt tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân nơi đây dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.
(PLO)- Trải qua quãng đường hơn 13 giờ di chuyển xuyên đêm, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT TP.HCM đã có mặt tại Quy Nhơn, khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các cơ sở y tế khắc phục hậu quả thiên tai.
