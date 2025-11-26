Từ bếp lửa hồng ở Thủ Đức, ngàn tấm lòng hướng về miền Trung
PHẠM HẢI
(PLO)- Những bếp lửa hồng rực sáng ở đình Trường Thọ (phường Thủ Đức, TP.HCM) suốt ngày đêm, hàng trăm người cùng gói bánh tét gửi về miền Trung.
Mỗi người một tay, người góp công người góp của chung sức cùng làm. Một không khí ấm áp, nghĩa tình lan tỏa khắp sân đình.
Từ cửa vào đến bên trong đình, ai cũng vội mà vui. Người vo gạo, người rửa lá, người tỉ mẩn gói từng đòn bánh chắc tay. Mọi người cố gắng làm thật nhanh để bánh kịp gửi đi, như muốn gửi theo đó cả tấm lòng đến miền Trung.
Dưới bóng cây trong sân đình, gần 10 nồi bánh tét đỏ lửa cháy rực suốt ngày đêm. Khói bếp quyện vào không khí, mùi lá chuối, mùi nếp thơm lan tỏa khiến ai đi ngang cũng ấm lòng. Những người đàn ông lớn tuổi thay phiên nhau trực bếp, châm nước, giữ lửa để bánh chín đều, ngon dẻo.
Không chỉ có chị em phụ nữ, các bác trung niên, người già, mà cả vợ chồng trẻ cũng dắt nhau đến phụ giúp. Có anh lo khiêng củi, có chị gói bánh, có em nhỏ phụ rửa lá, rửa dây, ai nấy đều bận rộn mà hạnh phúc. Nhìn cảnh cả cộng đồng cùng làm một việc ý nghĩa, người ta mới thấy sức mạnh của tình người lớn đến thế nào.
Những chiếc bánh được người gói chăm chút kỹ càng, cẩn thận.
Chung tay bên bếp lửa hồng, gửi yêu thương và sẻ chia đến đồng bào miền Trung.
Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức cũng chuẩn bị hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm, thuốc... để chuyển về các tỉnh miền Trung.