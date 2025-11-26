Từ bếp lửa hồng ở Thủ Đức, ngàn tấm lòng hướng về miền Trung

PHẠM HẢI

(PLO)- Những bếp lửa hồng rực sáng ở đình Trường Thọ (phường Thủ Đức, TP.HCM) suốt ngày đêm, hàng trăm người cùng gói bánh tét gửi về miền Trung.

VIDEO: Bếp lửa hồng ở Thủ Đức, ngàn tấm lòng hướng về miền Trung.
z7264025236105_a54c817b94dea238ed95cb9792159242.jpg
Sáng sớm 26-11, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, đình Trường Thọ ở phường Thủ Đức đã rộn ràng tiếng nói cười, tiếng dao, tiếng củi nổ lách tách dưới những bếp lửa đỏ rực. Hàng trăm người dân không hẹn mà gặp, cùng tụ họp lại để gói hơn 1.000 chiếc bánh tét gửi miền Trung.
z7264024888484_a6f22c70f400f94c7c5635e8a0cb2148.jpg
z7264025236268_7f0f63470ceeec7229dbe3a585932d36.jpg
z7264025555032_1adea6354596fc7d6e6dbad59e5f4a62.jpg
Mỗi người một tay, người góp công người góp của chung sức cùng làm. Một không khí ấm áp, nghĩa tình lan tỏa khắp sân đình.
z7264024888315_a6201f5e2172150ad5e737099f5d8543.jpg
Chị Ninh Thị Hoa (áo hồng), Chi hội Hội Phụ nữ phường Thủ Đức, chia sẻ: “Những ngày qua nhìn cảnh bà con miền Trung lội trong nước lũ, nhà cửa trôi, tài sản mất… chúng tôi xót lắm. Chúng tôi nghĩ mình làm được gì thì làm, gói bánh tét gửi ra cho bà con chống đói, chống rét cũng là một cách”.
z7264288848197_cb87af348f3c7f0651d0217f9f95ba29.jpg
Ban đầu, các chị chỉ định gói 1.000 cái bánh, nhưng càng lúc người dân càng mang đến nhiều nguyên liệu. “Nếp, đậu… cứ thế người ta chở tới. Bà con thương miền Trung lắm. Giờ tụi tôi gói tới khi nào hết nguyên liệu mới thôi” - chị Hoa nói với ánh mắt rưng rưng.
z7264024963704_0951b3c3d96a3ff2d72102e99cbd5440.jpg
z7264025099397_da5c2cd1f13455d3f7dac2d9305ae1dc.jpg
z7264025279903_d7f208d8ba1c9ef11fbed6580b798b92.jpg
Từ cửa vào đến bên trong đình, ai cũng vội mà vui. Người vo gạo, người rửa lá, người tỉ mẩn gói từng đòn bánh chắc tay. Mọi người cố gắng làm thật nhanh để bánh kịp gửi đi, như muốn gửi theo đó cả tấm lòng đến miền Trung.
z7264025099504_02768f4906254a27e2ea0761f9c0de5a.jpg
z7264025647379_144acd86485326f6697ec03a30051c07.jpg
z7264025829430_17d09ed70bb4d97c6b443041532a3b02.jpg
Dưới bóng cây trong sân đình, gần 10 nồi bánh tét đỏ lửa cháy rực suốt ngày đêm. Khói bếp quyện vào không khí, mùi lá chuối, mùi nếp thơm lan tỏa khiến ai đi ngang cũng ấm lòng. Những người đàn ông lớn tuổi thay phiên nhau trực bếp, châm nước, giữ lửa để bánh chín đều, ngon dẻo.
z7264252198301_2dbf3a849fdc213af38df313c91b9117.jpg
Cô Hường (thứ 2 từ bên phải qua), một giáo viên về hưu, đôi tay vẫn thoăn thoắt, chia sẻ: “Tôi đến từ lúc trời còn tối. Thấy bà con ai cũng nhiệt tình, tôi xúc động lắm. Tôi còn gọi con cháu, bạn bè góp thêm lá chuối, dây lạt, ai có gì thì hỗ trợ nấy”.
z7264252970394_643cea273d0b5819ad425de1a1edce81.jpg
Chú Mai Văn Tâm, 67 tuổi, vừa thêm nước vào nồi bánh vừa nói giọng nghèn nghẹn: “Hôm nay tôi với mấy anh em đến từ 4 giờ sáng chuẩn bị bếp lửa. Miền Trung ơi, chúng tôi luôn đồng hành. Chỉ mong những chiếc bánh này sớm đến tay bà con”.
z7264024963703_868033a425ac0beb3491007be40c7e85.jpg
z7264025279901_3a5f3d3fb6e02192c5e8fa539fad8b42.jpg
Không chỉ có chị em phụ nữ, các bác trung niên, người già, mà cả vợ chồng trẻ cũng dắt nhau đến phụ giúp. Có anh lo khiêng củi, có chị gói bánh, có em nhỏ phụ rửa lá, rửa dây, ai nấy đều bận rộn mà hạnh phúc. Nhìn cảnh cả cộng đồng cùng làm một việc ý nghĩa, người ta mới thấy sức mạnh của tình người lớn đến thế nào.
z7264025325960_c1b4bbf984bf8d952e5285b6f70dc35a.jpg
z7264025372458_93375a9b7c806fb4064370661557b2dd.jpg
z7264025737577_c205d98338a0d4c3864140ca6b21eeed.jpg
Những chiếc bánh được người gói chăm chút kỹ càng, cẩn thận.
z7264252692726_ebcd8fd6d86fb55cb1fd267e2869fef4.jpg
z7264252692724_8ab5a5363a59b48946b88196fdff58a9.jpg
z7264252692723_255181283e62d929773cc04b8eb6ac00.jpg
Chung tay bên bếp lửa hồng, gửi yêu thương và sẻ chia đến đồng bào miền Trung.
z7264026011398_5f49d6f85853efa43acbf633cd53ece9.jpg
z7264026011397_70ae8547a7383b3428318baa84a5a28b.jpg
Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức cũng chuẩn bị hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm, thuốc... để chuyển về các tỉnh miền Trung.
