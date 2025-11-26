Từ bếp lửa hồng ở Thủ Đức, ngàn tấm lòng hướng về miền Trung 26/11/2025 14:43

(PLO)- Những bếp lửa hồng rực sáng ở đình Trường Thọ (phường Thủ Đức, TP.HCM) suốt ngày đêm, hàng trăm người cùng gói bánh tét gửi về miền Trung.

