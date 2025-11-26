TP.HCM: Hàng loạt Đội/Trạm CSGT đổi trụ sở, người dân cần lưu ý 26/11/2025 12:54

(PLO)- Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo nhiều Đội/Trạm CSGT đã và sắp điều chỉnh địa điểm làm việc, người dân cần cập nhật để tránh đến nhầm.

Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 1-12, Trạm CSGT Đa Phước chính thức chuyển về trụ sở mới tại 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ. Việc điều chuyển này nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác xử lý vi phạm hành chính hoặc các nội dung liên quan đến trật tự, an toàn giao thông có thể làm việc trực tiếp tại địa chỉ trên hoặc liên hệ số trực ban 028.3851.3978.

Hàng loạt Đội/Trạm CSGT ở TP.HCM đổi trụ sở hoạt động. Ảnh: TN

Từ 1-7-2025, nhiều đơn vị thuộc PC08 cũng đã thay đổi trụ sở. Cụ thể:

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM (trụ sở chính): Từ 341 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh → 2 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ.

Đội CSGT Cát Lái: Từ 63 đường số 5, phường Cát Lái → 989 Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng.

Đội CSGT Bình Triệu: Từ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình → 99 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp (khu vực Bình Dương cũ).

Đội CSGT Hàng Xanh: Từ 1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình → 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định.

Đội Tuần tra dẫn đoàn: Từ 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa → 181 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận.

Đội CSGT Bàn Cờ: Hoạt động tại trụ sở mới 272 Bình Thới, phường Bình Thới.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất: Trụ sở mới tại 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất.

Đội CSGT Nam Sài Gòn: Từ 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ → 189 Bạch Đằng, phường Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Theo đó, Đội CSGT Nam Sài Gòn sẽ đảm trách các tuyến đường và các phường mới như quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Long Sơn, Long Điền, phường Phú Mỹ, Tân Thành, Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Long Sơn, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải...

Người dân khi đến làm việc với các đơn vị CSGT cần kiểm tra kỹ địa chỉ mới để thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục.