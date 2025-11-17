Tạm dừng tìm kiếm 2 nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn 17/11/2025 09:25

Đến 8 giờ 30 ngày 17-11, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa tạm dừng tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở khu vực suối Tường Vy trên tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn thuộc xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa.

Theo cơ quan chức năng, hiện khu vực đèo Khánh Sơn vẫn đang mưa rất to, đường lên điểm sạt lở nhiều đoạn bị chia cắt, ngập lụt trên diện rộng; người, phương tiện rất khó tiếp cận hiện trường.

Vì lý do này, các đơn vị cứu nạn, cứu hộ quyết định tạm dừng tìm kiếm, chờ mưa ngớt, nước rút.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn. Ảnh: MT

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 16-11, xảy ra sạt lở tại khu vực đường đèo Khánh Sơn. Lúc này, bên trong một lán trại thuộc đội phát cỏ của lâm trường có 10 người. Sạt lở đã cuốn trôi mất tích ba người, gồm Chamaléa Nhung (55 tuổi), Bi Năng Sung (13 tuổi), Chamaléa Siêng (34 tuổi, cùng xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa). Sáu người khác chạy ra ngoài kịp thoát.

Đến khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm được Chamalea Nhung tại khu vực sạt lở và được đưa đi cấp cứu.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường. Đến 23 giờ 35 thì tìm thấy thi thể của Bi Năng Sung. Hiện hai nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy.