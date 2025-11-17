Người Nha Trang vật lộn trong trận lụt chưa từng có 17/11/2025 16:23

(PLO)- Nhiều nơi ở Nha Trang, Khánh Hòa nước lên cao gần 2 m, hàng ngàn người tất tả chạy lũ, phó mặc tài sản cho con nước.

Ôm hai đứa con vội vàng chạy ra khỏi phòng trọ, anh Nguyễn Văn Tiệp (ngụ tổ dân phố Phú Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gọi vợ thất thanh. “Vợ đi cẩn thận nhé! Nước chảy mạnh lắm!”.

"Không ngờ lũ lớn đến thế!"

Trên tay bồng chặt hai đứa con, nước đã ngang ngực. "Không ai nghĩ lũ lụt nước về lớn vậy"- anh Tiệp nói.

Chị Thảo chỉ kịp mang túi quần áo của con, bỏ lại tài sản trong nước lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chị Thảo chỉ kịp ôm túi đồ theo phía sau. “Nhà trọ cao hơn mặt đường 1,3 m nên hai vợ chồng chủ quan. Cứ tưởng như mọi năm nước sẽ không lên tới. Giờ thấy chưa đỉnh lũ mà đã ngập hết rồi. Chỉ kịp bế hai con với bịch quần áo”- chị Thảo nói.

Cách dãy trọ của chị Thảo khoảng 300 m, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đạt cũng tất tả đưa đứa con gái 3 tuổi đi kiếm chỗ trú ngụ.

“Chủ quan như mọi năm, nước lớn đến mấy cũng chỉ vào nhà tầm 20 cm, giờ đã vào hơn 70 cm, phải chạy chứ ở lại nguy hiểm khi trời tối”- anh Đạt thở dốc khi vượt qua dòng nước chảy xiết.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nước trên sông Cái Nha Trang lên trên mức báo động 3 vào trưa 17-11. Đỉnh lũ dự kiến vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Thời tiết Nha Trang đang hửng nắng, tuy nhiên phái Tây tỉnh Khánh Hòa vẫn đang mưa rất lớn.

Trận lụt chưa từng có

Là người sống ở khu vực ven sông Cái Nha Trang gần 70 năm nhưng chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Chín (ngụ tổ dân phố Phú Vinh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chứng kiến trận lụt lớn đến thế.

Người dân Nha Trang chạy lụt, bỏ lại tài sản. Ảnh: XUÂN HOÁT

Năm 2007 có trận lũ lụt rất lớn, lúc đó nhà bà Chín ngập 0,5 m. Đến năm 2018, nhà bà Chín lần đầu bị ngập 0,7 m. “Lúc đó cứ tưởng đã là trận lụt lịch sử. Mà trận này kinh hoàng hơn. Dù kê cáo đồ lên 1 m mà vẫn bị ngập. Nước tràn vào nhà gần 1,5 m”- bà Chín nói.

Cùng tổ dân phố nhưng nhà ông Tám Lành bị ngập ít hơn. “Sau trận lụt 2018, con trai xây lại nhà đã làm móng cách đường 1,3 m, nên trong còn làm thêm 20 cm. Mà giờ nước đã ngấp nghé rồi. Sống gần hết đời người, chưa bao giờ chứng kiến trận lụt như lần này”- ông Lành kể.

Đến chiều 17-11, nhiều khu vực được xem là cao như đại lộ Võ Nguyên Giáp đã ngập sâu trong nước.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Tỉnh ủy Khánh Hòa có công điện khẩn, giao UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị.

Tây Nha Trang và Nam Nha Trang chìm trong nước lũ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: HẢI ĐÌNH

Điều này để người dân chủ động phòng tránh; đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đập tràn, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán...

Cấp ủy địa phương có thiệt hại phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng, huy động mọi nguồn lực khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ việc sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Khánh Sơn, đèo Khánh Lê.