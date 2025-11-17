Sau tiếng nổ lớn, xe khách lắc mạnh, nhiều tiếng kêu cứu hoảng loạn trong đêm trên đèo Khánh Lê 17/11/2025 11:05

(PLO)- Một số người bị thương kể họ nghe tiếng nổ ầm ầm, xe khách bị lắc mạnh, mọi người la hét, kêu cứu trong đêm trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa.

Đến 10 giờ ngày 17-11, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách bị đất đá sạt lở đè trúng trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng cùng ngày, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau tiếng nổ, nhiều người la hét, kêu cứu

Đang điều trị trên giường bệnh, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) vẫn liên tục hỏi thăm sức khỏe của chồng. Chồng chị Linh bị dập nát hai cẳng chân trong vụ sạt lở.

Chị Linh kể: hai vợ chồng chị đang trên đường từ Đà Lạt về Quảng Ngãi. Lúc xuất phát trời Đà Lạt mưa rất to. Khi xuống đèo, sương mù dày đặc, cộng thêm mưa lớn nên xe khách chạy chậm, vừa đi vừa canh tim đường.

“Lúc xuống đèo, mọi người trên xe cũng thấm mệt vì đường đèo quanh co. Một số người ngủ thiếp đi. Tôi nghe tiếng nổ ầm ầm rồi chỉ ít giây sau thì tiếng la hét hoảng loạn trên xe”- chị Linh kể.

Theo chị Linh, lúc đó trời tối đen, tiếng la hét, tiếng khóc kêu cứu khắp nơi. “Em quay qua chồng thì thấy anh ấy đang mắc kẹt, hai chân bị thương rất nặng. Lúc đó chỉ biết khóc, chờ người đến cứu”- chị Linh chia sẻ.

Nằm cạnh chị Ly, nhiều nạn nhân vẫn ôm mặt khóc vì các vết thương do vụ tai nạn gây ra. Một số người tỉnh táo hơn thì nghe điện thoại của người thân gọi thăm hỏi.

Đi thăm họ hàng về thì gặp nạn

Cũng là nạn nhân bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Tư (59 tuổi, ngụ Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) kể ông đang trên đường về nhà sau khi thăm người thân ở Lâm Đồng thì bị nạn.

“Lúc đó hơn 22 giờ, tôi nằm tầng dưới trên xe. Tôi đang ngủ thì thấy xe bị lắc mạnh, nghe tiếng nổ đùng đùng rồi vật gì đó chèn lên người. Lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trên xe cấp cứu. Nhìn xung quanh toàn người với máu, tôi rất sợ”- ông Tư nhớ lại.

Ông Nguyễn Văn Tư nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trên đèo Khánh Lê. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo nhiều nạn nhân, khi lực lượng cứu nạn cứu hộ đến, họ biết mình đã được cứu.

"Trời mưa rất to, tiếng khóc kêu cứu không ngớt. Khi thấy lực lượng chức năng đến tôi biết mình và chồng đã được cứu"- chị Mỹ Linh xúc động nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, trong số các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện này, nhiều người bị thương nặng ở vùng đầu, xương cẳng chân, xương chậu; một số người khác bị thương vùng bụng, phần mềm.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê làm sáu người chết, 19 người bị thương.

Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 29 người; trong đó hai tài xế, một phụ xe.

Các ca chấn thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, những người tử vong được đưa về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Bệnh viện Diên Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện còn hai thi thể bị mắc kẹt trong xe, dưới lớp đá chưa đưa ra ngoài được.