Điều trị miễn phí cho các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê 18/11/2025 11:06

(PLO)- Khánh Hòa sẽ điều trị miễn phí cho các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Ngày 18-11, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đơn vị sẽ điều trị miễn phí cho tất cả người bị thương trong vụ tai nạn do sự cố sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị, chăm sóc cho các nạn nhân trong vụ tai nạn do sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: XH

Sở Y tế Khánh Hòa cũng yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà huy động tối đa nhân lực khẩn trương, trang thiết bị, thuốc men để điều trị miễn phí cho người bị thương. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất, giúp bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe và tinh thần.

Ngoài ra, yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn phối hợp chặt với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để thực hiện việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận và lo hậu sự cho nạn nhân tử vong theo nguyện vọng gia đình.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau vụ tại nạn sạt lở trên đèo Khánh Lê, đơn vị tiếp nhận 19 nạn nhân bị thương.

Đến sáng 18-11, có bốn người đã xuất viện, số còn lại vẫn đang điều trị, theo dõi do bị thương nặng hơn.

Như PLO đã thông tin, khoảng 22 giờ 10 ngày 16-11, xe khách hãng Phương Trang biển số TP.HCM chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi.

Khi đến Km45 thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải khiến xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương.