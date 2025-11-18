Đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở, bàn cách nổ mìn phá hàng trăm khối đất đá 18/11/2025 10:06

Sáng 18-11, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết tối 17-11, trên đèo Khánh Lê tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt lở. Trong đó, điểm sạt lở lớn nhất là ở Km44 trên tuyến quốc lộ 27C đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 thông tin, hiện lực lượng chức năng đang chuẩn bị các thủ tục để nổ mìn phá dỡ khối đất đá đổ xuống Km44.

Ngoài điểm sạt lở này, hai ngày qua, tuyến đường đèo Khánh Lê tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở chưa được khơi thông.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: AB

Mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận và giải tỏa hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng huy động máy xúc mở đường, dùng máy ủi dọn đất đá.

Từ 11 giờ 30 ngày 17-11, tỉnh Khánh Hòa cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê, trừ các phương tiện phục vụ khắc phục bão lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, chiều 17-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đến kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê.

Ông Thành yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tìm giải pháp xử lý nhanh khối lượng đất đá tràn xuống đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

Về lâu dài, Bí thư Khánh Hòa yêu cầu, sở, ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt, triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy kết nối liên vùng.

Như PLO đã thông tin, khoảng 22 giờ 10 ngày 16-11, xe khách hãng Phương Trang biển số TP.HCM chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi.

Khi đến Km45 thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải khiến xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương.