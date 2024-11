1 chủ doanh nghiệp vận tải ở Đồng Nai bị khởi tố tội trốn thuế 06/11/2024 09:16

(PLO)- Nguyễn Văn Thế đã nhận thức được hành vi phạm tội và tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền mà bị can đã trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thế (ngụ huyện Xuân Lộc) về tội trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2022, chủ doanh nghiệp vận tải Nguyễn Văn Thế hoạt động kinh doanh với tổng doanh thu hơn 76 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Thế đã ghi giá trị hóa đơn bán hàng khác nhau, nhằm kê khai số tiền thấp hơn để thực hiện kê khai thuế và nộp thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi ở của chủ doanh nghiệp vận tải. Ảnh CAĐN

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.3 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Văn Thế đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền mà bị can đã trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định.