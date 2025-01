Bắt giam 5 thanh niên lừa bán gấu Baby Three rồi chiếm đoạt tiền cọc 23/01/2025 18:08

(PLO)- Năm thanh niên lừa bán gấu Baby Three để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách, đã bị Công an quận 7, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người (độ tuổi từ 17-19) vì có hành vi lừa bán gấu "Baby Three" rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Năm người bị khởi tố là: Phạm Tấn Dũng, Bùi Gia Nghi, Phan Ngọc Phương Ngân (cùng 19 tuổi); Phạm Thanh Tài (18 tuổi) và Lê Huỳnh Nhất Thiên (17 tuổi).

5 bị can lừa bán gấu bông "Baby Three" rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Theo điều tra, tháng 11-2024, Dũng cùng bạn gái là Nghi bàn nhau buôn bán gấu Baby Three trên mạng xã hội Facebook.

Để tạo uy tín, lần đầu giao hàng, Dũng và Nghi giao hàng đàng hoàng. Khi khách tiếp tục đặt, cả hai yêu cầu chuyển khoản đặt cọc rồi không giao hàng và chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, 5 bị can đã tạo lập nhiều tài khoản Facebook, thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn Quận 7 để tạo sự tin tưởng và cùng bàn bạc lừa của nhiều người với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đến cuối tháng 12-2024, khi cả nhóm đang thực hiện hành vi tương tự thì Dũng và Nghi bị đưa về Công an phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM để làm rõ hành vi. Riêng 3 người còn lại đã tẩu thoát và bị công an triệu tập ngay sau đó.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận 7 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền và ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.