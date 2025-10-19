Bị tạm giữ ô tô vì tài xế vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe vào cao tốc 19/10/2025 09:10

(PLO)- Theo Đội CSGT số 6, ngoài tạm giữ ô tô, lái xe sẽ bị phạt từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Ngày 19-10, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết cùng với lực lượng CSGT cả nước, ngày 18-10, Đội CSGT số 6 đã triển khai lực lượng kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết- Dầu Giây; Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Cam Lâm - Nha Trang.

Đội CSGT số 6 kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Gần 20 giờ ngày 18-10, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại km15 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm phát hiện tài xế CQAT (28 tuổi, trú tại phường Hoà Cường, Đà Nẵng) vi phạm điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,469 miligam/lít khí thở.

Đội CSGT số 6 cho biết theo quy định của Nghị định 168/NĐ-CP, lái xe sẽ bị phạt từ 30 -40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng và bị tạm giữ xe.

Trạm CSGT Hàm Tân, Lâm Đồng kiểm tra trên QL1A.

Cũng trong ngày 18-10, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, ma tuý trên tuyến Quốc Lộ 1A tại km1726.

Chỉ trong buổi trưa, tổ tuần tra dừng khoảng 70 phương tiện như xe tải, xe khách, ôtô con, môtô…để kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT Lâm Đồng kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.

Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân thông tin thời gian qua, Trạm CSGT Hàm Tân đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.