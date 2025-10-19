Gần 4.000 người vi phạm giao thông trong ngày CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn 19/10/2025 09:18

(PLO)- Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ (từ 19 đến 22 giờ ngày 18-10), CSGT 34 địa phương đã xử lý 2.523 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong ngày 18-10.

Trong khung giờ cao điểm buổi tối (từ 19 đến 22 giờ), lực lượng chức năng đã kiểm tra 63.240 lái xe và lập biên bản xử lý 2.523 trường hợp vi phạm, phần lớn là người điều khiển xe mô tô, với 2.041 trường hợp.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: PV

Các địa phương phát hiện vi phạm nhiều nhất trong khung giờ này là Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp).

Tổng hợp kết quả ra quân kiểm soát nồng độ cồn trong cả ngày 18-10 (khung giờ 12h-14h30 và 19h-22h), CSGT đã kiểm soát 111.542 lái xe, phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm (3.615 xe mô tô).

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả xử lý này phản ánh thói quen chấp hành chưa nghiêm quy định về nồng độ cồn của một bộ phận người tham gia giao thông.

Việc xử lý gần 4000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đồng nghĩa ngăn chặn nguy cơ xảy ra từng ấy vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Lãnh đạo Cục CSGT khẳng định việc CSGT cả nước cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.