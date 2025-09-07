Năm học 2025-2026, mức học phí các ngành đại học tăng ra sao? 07/09/2025 08:17

(PLO)- Năm học 2025-2026, nghệ thuật là nhóm ngành có mức học phí thấp nhất ở bậc đào tạo đại học công lập, ở cả các trường chưa tự chủ và đã tự chủ.

Theo Nghị định 238/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, từ năm học 2025-2026, mức trần học phí (mức tối đa) đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập sẽ tăng theo từng khối ngành.

Cụ thể, đối với các cơ sở đào tạo chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức dao động từ 1,52 đến 3,11 triệu đồng/tháng, tăng hơn so với năm trước (1,35 đến 2,76 triệu đồng/tháng).

Trong đó, nhóm ngành có mức học phí thấp nhất là nhóm ngành nghệ thuật với 1,52 triệu đồng và nhóm ngành y dược là nhóm ngành có học phí cao nhất với 3,11 triệu đồng/tháng.

Còn các nhóm ngành khác như khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên và nhóm ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật có học phí 1,59 triệu đồng/tháng; nhóm ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 1,71 triệu đồng.

Các ngành thuộc khối toán, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật, sản xuất, xây dựng, nông – lâm – ngư nghiệp và thú y có mức học phí 1,85 triệu đồng; nhóm ngành sức khỏe khác 2,36 triệu đồng; trong khi khối ngành nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí – thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường là 1,69 triệu đồng.

Mức học phí cụ thể từng nhóm ngành

Từ năm học 2026-2027, mức học phí tiếp tục điều chỉnh tăng, dao động từ 1,71 triệu đến 3,5 triệu đồng/sinh viên/tháng tùy ngành.

Riêng từ năm học 2027-2028 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh dựa trên khả năng chi trả của người dân và điều kiện kinh tế – xã hội, nhưng mức tăng không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cùng kỳ năm trước.

Đối với các cơ sở ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí tối đa bằng 2 lần trần học phí nói trên (tức 3,04 đến 6,22 triệu đồng/tháng). Với các trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư, mức trần có thể lên tới 2,5 lần, tương đương từ 3,8 đến 7,775 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, những chương trình đào tạo đã được kiểm định trong nước hoặc quốc tế, cơ sở giáo dục ĐH được quyền tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật và chi phí đào tạo, đồng thời phải công khai với người học và xã hội.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Được biết, theo thông tin công bố từ nhiều trường ĐH tại TP.HCM, năm học 2025-2026 này, mức học phí đa số các trường đều tăng từ 8-10%. Có trường mức tăng cao do chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, không còn sử dụng ngân sách.

Nhìn chung, ở các trường tự chủ, mức học phí trung bình dao động từ 24 đến 40 triệu đồng/năm học. Riêng với những ngành đào tạo y dược, những chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, liên kết quốc tế…học phí sẽ cao hơn nhiều, từ 60-80 triệu đồng/năm hoặc hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể như ĐH Y dược TP.HCM có học phí từ 26,3 triệu đồng/năm học đến 84,7 triệu đồng/năm học. Trong đó, ngành có học phí cao nhất là răng hàm mặt, kế đến là Y khoa với 82,2 triệu đồng.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), mức học phí chương trình đào tạo chuẩn dành cho khóa tuyển sinh năm 2025 ở năm học 2025–2026 dao động từ 14,459 triệu đồng đến 33,8 triệu đồng/năm học, hệ chất lượng cao với 60 triệu đồng/năm.

Còn Trường ĐH Công Thương TP.HCM có mức học phí của khóa 16 (trúng tuyển năm 2025) dao động từ 8,12 triệu đồng đến 21,03 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành.

ĐH Kinh tế TP.HCM có học phí tín chỉ tiếng Việt và tiếng Anh ở tất cả các chương trình đào tạo từ 1,1 đến 3,29 triệu đồng/tín chỉ, tùy chương trình.