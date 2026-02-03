Xe tải chở máy đào lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong 03/02/2026 14:22

Trưa 3-2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến một tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương phải nhập viện.

Chiếc xe lật xuống đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, xe tải biển số 84C-108.90 do anh Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi đến Km104 đèo Bảo Lộc, đoạn qua khu vực Đài Đức Mẹ (xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng), xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu khoảng 5 m bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn có phụ xe Lê Văn Tuệ (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long).

Ghi nhận tại hiện trường, xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng sườn vực. Cú va chạm mạnh khiến cabin và thân xe biến dạng, hư hỏng nặng. Anh Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; anh Tuệ bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Công an tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 với hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tham gia cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VT

Đến khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi cabin xe tải, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.