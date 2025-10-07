Công an huy động xe tải chở nhiều thùng tài liệu từ công ty của Shark Bình 07/10/2025 21:17

(PLO)- Do lượng tài liệu nhiều, lực lượng công an đã huy động cả xe tải đến trước công ty của Shark Bình chở về cơ quan điều tra.

Lúc 19 giờ 45 phút ngày 7-10, lực lượng công an bắt đầu rời trụ sở của Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến là Shark Bình) sáng lập.

Số lượng tài liệu rất nhiều.

Phía trước tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech có xe tải đến để chở tài liệu. Ghi nhận của phóng viên PLO lúc này trời đang mưa lớn, công an vận chuyển hàng chục thùng giấy chứa tài liệu, thiết bị từ trong tòa nhà đi ra.

Các thùng được niêm phong và lực lượng công an giám sát quá trình vận chuyển các tài liệu từ trong sảnh toà nhà lên xe. Do số lượng thùng đựng tài liệu nhiều, công an sử dụng đến xe tải để vận chuyển.

Xe tải được huy động đến chở tài liệu.

Trước đó, từ tối 6-10, nhiều cán bộ mặc sắc phục công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh. Lực lượng chức năng làm việc từ đêm đến rạng sáng mới rời trụ sở của Tập đoàn NextTech.

Chuyển tài liệu từ văn phòng công ty ở trong tòa nhà lên xe tải.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn của một công dân tại Ninh Bình trình báo bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi đầu tư vào dự án AntEx của Shark Bình.

Nhiều thùng tài liệu từ trụ sở công ty của Shark Bình.

Tại buổi họp báo chiều 6-10 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố giác liên quan đến ông Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin mọi đơn tố giác đều được xử lý đúng quy định, bảo đảm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” trong quá trình điều tra.