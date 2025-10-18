Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông, sẽ thành bão số 12 18/10/2025 07:48

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh hướng về Biển Đông và rất có khả năng mạnh lên thành bão số 12 trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, tiến sát Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới rất có khả năng mạnh lên thành bão khi đi qua vùng biển phía Đông Philippines.

Đến 1 giờ ngày 19-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, sẽ mạnh lên thành bão số 12 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến 1 giờ ngày 20-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, vị trí khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 15,0°N đến 19,0°N, phía Đông kinh tuyến 117,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – khu vực biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 48-72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, và có khả năng mạnh thêm khi đi vào khu vực Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khả năng hình thành cơn bão số 12 trên Biển Đông là rất cao, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển nước ta vào những ngày cuối tháng 10.

Từ ngày 19-10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Trong khoảng 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa vùng nguy hiểm có dông, lốc xoáy và sóng lớn.

Từ ngày 21 đến 23-10, do ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to, trọng tâm mưa dự kiến tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.