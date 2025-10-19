Ông Trump đăng video Hải quân Mỹ phá tàu ngầm nghi chở ma túy ở Caribe 19/10/2025 06:03

Ngày 18-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video quay lại cảnh Hải quân Mỹ tấn công một tàu ngầm ở vùng biển Caribe với cáo buộc tàu này buôn lậu một lượng lớn ma túy di chuyển về phía Mỹ, theo tờ Politico.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết tình báo Mỹ xác định con tàu này chở chủ yếu là Fentanyl và các loại ma túy khác. Theo ông, trên tàu có 4 người buôn ma túy và 2 trong số đó đã bị hạ.

“Hai tên buôn ma túy sống sót đang bị đưa trở lại quốc gia quê hương của họ là Ecuador và Colombia, để giam giữ và truy tố. Không có lính Mỹ nào bị thương trong cuộc không kích này” - ông Trump cho hay.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cảnh Mỹ phá tàu ngầm nghi chở ma túy. Nguồn: TRUTH SOCIAL

Ông Trump khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ không dung thứ cho những kẻ buôn bán ma túy bất hợp pháp, dù bằng đường bộ hay đường biển.

Hiện văn phòng báo chí của chính phủ Ecuador cho biết cơ quan này chưa nhận được kế hoạch hồi hương nghi phạm. Chính quyền Colombia chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Vụ Mỹ phá tàu ngầm nghi chở ma túy này xảy ra vào hôm 16-10 trong một cuộc tấn công mà chính quyền Mỹ mô tả là nhằm mục đích phá vỡ một tuyến đường buôn bán ma túy lớn.

Ít nhất 6 tàu, hầu hết là tàu cao tốc, đã trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ tại vùng Caribe kể từ tháng 9. Washington cho biết chiến dịch truy quét ma túy trên vùng biển này đang giáng một đòn quyết định vào nạn buôn bán ma túy.

Với việc ông Trump xác nhận có thêm 2 người chết sau vụ tấn công tàu ngầm chở ma túy, tính đến thời điểm này có ít nhất 29 người thiệt mạng do Mỹ tiến hành các hành động quân sự chống lại các tàu bị nghi là chở ma túy trong vùng biển Caribe.