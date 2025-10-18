Chiến sự Nga - Ukraine 18-10: Ukraine tuyên bố chặn đứng chiến dịch xuân - hè của Nga; Ông Medvedev nói về tình hình tuyển dụng quân đội 18/10/2025 08:13

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 80 trận giao tranh trong ngày; Ukraine phát động đợt tấn công mới vào Crimea; Ông Zelensky điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp với ông Trump.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loạt vụ không kích từ hai bên.

Ukraine tuyên bố chặn đứng chiến dịch xuân - hè của Nga

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 17-10 có 80 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, trong đó Nga tiếp tục gây áp lực lớn nhất lên TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

. Ngày qua, Trưởng Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk nói rằng Nga đã tấn công các quận Synelnykove, Pavlohrad và Nikopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, gây ra nhiều thiệt hại.

Tại quận Synelnykove, cộng đồng Pokrovske đã hứng chịu các cuộc không kích, có thiệt hại về cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông.

Máy bay không người lái (UAV) Nga đã nhắm vào thị trấn Pavlohrad, gây ra hỏa hoạn và phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương.

Quận Nikopol cũng bị UAV và pháo binh Nga tấn công khiến một tòa nhà dân cư nhiều tầng bị hư hại, theo ông Lukashuk.

. Văn phòng Công tố khu vực Chernihiv đưa tin rằng một cuộc tấn công của Nga bằng UAV đã làm hỏng toa tàu hỏa và làm một người lái tàu bị thương tại tỉnh này trong ngày 17-10.

. Bộ Năng lượng ngày 17-10 báo cáo rằng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Sumy và Donetsk trong đêm.

Bộ này kêu gọi người dân Ukraine sử dụng điện tiết kiệm trong ngày, đặc biệt là vào giờ tiêu thụ điện cao điểm vào buổi sáng và buổi tối.

Trung đoàn Tấn công số 33 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày 17-10, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đã chặn đứng chiến dịch tấn công xuân - hè của Nga và đạt được một số thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ ở tỉnh Zaporizhzhia.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm chân quân Nga trên mọi hướng, gây tổn thất hỏa lực hiệu quả và tiêu diệt sinh lực cũng như trang thiết bị của đối phương. Mặc dù tình hình trên chiến trường vẫn khó khăn, nhưng đối phương chưa hoàn toàn nắm được thế chủ động chiến lược. Dù phải chịu tổn thất to lớn, đối phương chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở một số khu vực tiền tuyến” - ông Syrskyi viết trên Facebook.

Theo ông Syrskyi, chỉ riêng trong tháng 9, Nga đã thiệt hại gần 29.000 binh sĩ, cùng với 70 xe tăng, 65 thiết giáp, hơn 1.050 hệ thống pháo, 6 bệ phóng tên lửa loạt và nhiều trang thiết bị khác bị phá hủy hoặc hư hại.

Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát những khu vực và thị trấn trọng yếu đã thất bại, buộc Nga phải liên tục điều chỉnh và trì hoãn.

“Chúng ta có thể khẳng định rằng các binh sĩ Ukraine đã chấm dứt chiến dịch tấn công xuân - hè của Nga bằng việc áp dụng các biện pháp phi đối xứng để bù đắp cho ưu thế về quân số và hỏa lực của đối phương”.

Ông Syrskyi nói thêm rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang kìm chân quân Nga trên mọi hướng, đồng thời tiến hành “phòng thủ chủ động” và các chiến dịch phản công cục bộ.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố đã đạt được một số thành công đáng kể tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, cùng với nỗ lực tiếp tục đẩy lùi Nga khỏi tỉnh Sumy.

Ukraine phát động đợt tấn công mới vào Crimea

Ngày 17-10, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nói rằng Ukraine đã tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng - nhiên liệu và các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện các đòn tấn công chính xác mới vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng - nhiên liệu của Nga ở Crimea” - bộ này viết trên Facebook.

Theo đó, trong đêm 16 rạng sáng 17-10, Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở làng Hvardiiske. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Một đòn tấn công thành công khác cũng được thực hiện nhằm vào Doanh nghiệp Liên bang “Tổ hợp Hvardiiske” thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Nga, nằm ở làng Karierne, huyện Saky.

Trong số các mục tiêu còn có kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn quân sự của Nga tại Dzhankoi và trạm radar Nebo-U ở Yevpatoria.

Chưa rõ tác động của các vụ tấn công.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga hạ gần 30 UAV Ukraine trong hai giờ

Ngày 17-10, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin gần 30 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên một số khu vực của Nga chỉ trong vòng hai giờ vào đêm 17-10, theo hãng thông tấn TASS.

“Từ 9 đến 11 giờ tối theo giờ Moscow, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 29 UAV cánh cố định của Ukraine, bao gồm 9 UAV trên vùng Voronezh, 8 chiếc ở Belgorod, 6 chiếc trên vùng Bryansk, 2 chiếc trên vùng Volgograd, 2 chiếc trên vùng Orel, một chiếc trên vùng Kursk và một chiếc trên vùng Rostov” - theo tuyên bố của bộ này.

Ông Medvedev: 336.000 người ký hợp đồng với quân đội Nga vào năm 2025

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ngày 17-10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng tổng cộng có 336.000 người đã ký hợp đồng phục vụ trong Lực lượng vũ trang Nga vào năm 2025, theo TASS.

“Nhìn chung, tình hình tuyển dụng theo hợp đồng trên cả nước có vẻ khả quan. Chúng tôi vừa họp về vấn đề này. Tổng cộng, chúng tôi đã có 336.000 người đăng ký trong năm nay, cộng thêm 28.000 tình nguyện viên” - ông Medvedev nói.

Theo ông Medvedev, “mọi khu vực, mọi thực thể cấu thành Liên bang Nga, mọi trung tâm tuyển dụng đều đang thực hiện nhiệm vụ”.

Ông Zelensky điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp với ông Trump

Ngày 17-10, Tổng thống Zelensky đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, theo hãng tin AFP.

Không rõ những nhà lãnh đạo nào đã tham gia cuộc gọi. Văn phòng thủ tướng Anh sau đó cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã tái khẳng định sự ủng hộ kiên định với Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã “cam kết kiên định với Ukraine trước hành động của Nga”, theo tuyên bố của văn phòng.

Người phát ngôn của Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng ông Rutte cũng tham gia cuộc gọi.

“Các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng các cuộc thảo luận sâu hơn về cách họ có thể hỗ trợ Ukraine trong quá trình chuẩn bị và sau lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục trong tuần này, bao gồm cả cuộc gọi của Liên minh thiện chí” - theo người phát ngôn.