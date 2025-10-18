Ông Trump tiếp ông Zelensky, nói rõ quyết định chuyện gửi tên lửa Tomahawk 18/10/2025 05:36

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng, thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm yêu cầu của Kiev về tên lửa Tomahawk.

Ngày 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng khi ông Zelensky nỗ lực thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, theo hãng tin Reuters.

Cuộc gặp được tổ chức như một bữa trưa làm việc giữa ông Trump và ông Zelensky, có sự tham gia của quan chức hai nước. Trước đó là một buổi họp báo chung của hai nhà lãnh đạo.

“Tổng thống Trump hiện có cơ hội lớn để kết thúc cuộc chiến này” - ông Zelensky nói tại bữa trưa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời cho rằng điều đó có thể tạo “đà” để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Đó là lý do tôi hy vọng ngài sẽ làm được điều này, và chúng tôi cũng sẽ có một thành công lớn như vậy cho Ukraine” - ông Zelensky nói thêm.

Ông Trump cho biết ông muốn thấy cuộc giao tranh chấm dứt.

“Chúng tôi tham gia là để thấy nó kết thúc, và nếu có thể kết thúc sớm thì càng tốt, và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được. Cuộc chiến ở Trung Đông còn phức tạp hơn nhiều. Chúng tôi đã giải quyết được điều đó. Và tôi nghĩ lần này chúng tôi cũng có cơ hội tốt”- ông Trump nói.

“Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky muốn điều đó, và tôi nghĩ Tổng thống [Nga Vladimir] Putin cũng muốn điều đó. Giờ họ chỉ cần cùng một nhịp” - ông Trump bổ sung.

Đáp lại, ông Zelensky lưu ý rằng việc cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn là vô cùng khó khăn.

“Chúng tôi muốn điều đó. Nhưng ông Putin thì không” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Kiev có hàng nghìn máy bay không người lái sẵn sàng cho một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, nhưng cần có tên lửa Mỹ.

“Chúng tôi không có Tomahawk, vì thế chúng tôi cần Tomahawk” - ông Zelensky nói.

Đáp lại, ông Trump nói rằng ông nghĩ Ukraine “không cần phải dùng đến Tomahawk thì tốt hơn”.

Sau đó, ông Trump giải thích rằng ông muốn nước Mỹ giữ lại kho vũ khí của mình.

“Chúng tôi cũng cần Tomahawk. Chúng tôi không muốn cho đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước” - tổng thống Mỹ lưu ý.

Sau cuộc gặp, mà ông Zelensky mô tả cuộc hội đàm với ông Trump là mang tính xây dựng. Nhà lãnh đạo Ukraine nói với báo giới rằng không muốn bàn sâu về tên lửa tầm xa, vì Mỹ không muốn leo thang xung đột.

Ông Zelensky cho biết ông đang trông đợi vào việc ông Trump sẽ gây áp lực buộc ông Putin “chấm dứt cuộc chiến này”.

Về phần mình, ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng hai bên đã có cuộc gặp thân mật và tích cực.

“Tôi đã nói với ông ấy, cũng như tôi đã mạnh mẽ đề nghị với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc dừng việc giết chóc và đạt được một thỏa thuận!” - ông Trump viết.