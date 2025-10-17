Chiến sự Nga-Ukraine 17-10: Nga tấn công mạnh, loạt tỉnh Ukraine hứng đòn rát; Moscow tuyên bố phá huỷ Patriot của Kiev 17/10/2025 07:10

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 16-10 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Kiev nói Nga tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại khắp Ukraine

. Trong sáng 16-10, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào một bãi huấn luyện quân sự của Ukraine, khiến nhiều binh sĩ thương vong, theo tờ The Kyiv Independent.

“Dù đã có cảnh báo và các biện pháp an toàn, thiệt hại không thể tránh khỏi” - Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của Ukraine thông tin, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Số thương vong cụ thể chưa được công bố.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Cũng trong rạng sáng 16-10, Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn bằng hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và 37 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo, nhằm vào các thành phố và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Từ đầu mùa thu đến nay, Nga không bỏ lỡ ngày nào mà không tấn công vào hạ tầng năng lượng của chúng tôi” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào các tỉnh Poltava, Kharkiv, Sumy, Vinnytsia và Chernihiv.

Tiếng nổ được ghi nhận tại nhiều thành phố, gồm Kharkiv, Izium (tỉnh Kharkiv), Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad) và Poltava. Tại tỉnh Chernihiv, một doanh nghiệp bị trúng tên lửa, trong khi một UAV rơi trúng khu dân cư ở thị trấn Nizhyn, làm 2 người bị thương.

Tập đoàn năng lượng DTEK xác nhận một cơ sở khí đốt ở Poltava bị tấn công, dẫn đến việc áp dụng cắt điện khẩn cấp tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

. Trong diễn biến khác, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) xác nhận các UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov (Nga) trong đêm 16-10 - lần thứ hai trong vòng một tháng.

“The Saratov Refinery là một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời nhất của Nga, thuộc Tập đoàn Rosneft. Cơ sở này từng xử lý 7,2 triệu tấn dầu năm 2020 và 4,8 triệu tấn năm 2023” - SSO cho biết.

Cuộc tấn công được xem là một phần trong chiến dịch của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga - nguồn thu chủ chốt giúp Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

. Ngày 16-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội nước này đã tái chiếm được 182,8 km² lãnh thổ tại khu vực Pokrovsk (tỉnh Donetsk) kể từ cuối tháng 8. Đây là một phần trong chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi các đợt tấn công của Nga quanh hai thành phố Pokrovsk và Dobropillia.

Nga tuyên bố phá hủy hệ thống Patriot

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16-10 cho biết đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác” nhằm vào các cơ sở hạ tầng khí đốt thuộc khu công nghiệp - quốc phòng Ukraine, để “đáp trả các vụ tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở dân sự của Nga”.

Theo thông cáo, các đòn tấn công được thực hiện từ mặt đất, trên không và trên biển, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV tấn công. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định “mọi mục tiêu đã bị đánh trúng”, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Cùng ngày, Moscow tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một trạm điều khiển tác chiến, một bệ phóng và một radar thuộc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng không quân, pháo binh, UAV tấn công và tên lửa của Nga cũng “đánh trúng các mục tiêu năng lượng trong khu công nghiệp quốc phòng Ukraine, cùng nhiều điểm tập kết binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài tại 146 địa điểm”.

Trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga cho biết đã bắn hạ 278 UAV, 6 bom dẫn đường thông minh và 1 rocket thuộc hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo đã phá hủy 6 thuyền không người lái của Ukraine tại Biển Đen.

. Chính quyền tỉnh Belgorod (Nga) ngày 16-10 cho biết quân đội Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng hơn 100 UAV và hơn 5 quả đạn pháo vào nhiều khu vực trong tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Đòn tấn công khiến nhiều người bị thương và một số công trình dân sự bị hư hại.

Sắp có thượng đỉnh Trump-Putin ở Hungary

Ngày 16-10, sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2,5 giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest, Hungary.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả cuộc gọi là “rất hiệu quả”, bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ có thể chấm dứt xung đột Ukraine.

Phía Điện Kremlin cũng xác nhận thông tin, đồng thời mô tả cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 2 tháng qua là “rất hữu ích”.

Theo kế hoạch, các cố vấn cấp cao hai nước sẽ nhóm họp vào tuần tới để ấn định ngày cụ thể cho hội nghị, theo đài RT.

Phái đoàn Mỹ trong cuộc họp trù bị này sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu. Ông Rubio dự kiến cũng sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong những ngày tới để thảo luận chi tiết công tác chuẩn bị.