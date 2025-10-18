Hungary: Đảm bảo ông Putin 'đến và đi' an toàn khi tới Budapest gặp ông Trump 18/10/2025 07:06

(PLO)- Hungary cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được tích cực xúc tiến.

Ngày 17-10, Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto khẳng định nước này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhập cảnh và rời đi để tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Szijjarto tuyên bố Budapest sẽ cung cấp mọi điều kiện cần thiết để ông Putin có thể đến Budapest và hội đàm với ông Trump một cách an toàn, hãng Reuters đưa tin.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng ông ấy nhập cảnh Hungary, có các cuộc đàm phán thành công tại đây, và sau đó trở về nước” - ông Szijjarto nói.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto. Ảnh: Zoltán Máthé/MTI

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary cũng nhấn mạnh chủ quyền quốc gia trong việc đưa ra quyết định này.

“Không cần phải tham vấn với bất kỳ ai, chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ đón tiếp ông ấy với sự tôn trọng, đăng cai và cung cấp các điều kiện để ông ấy đàm phán với tổng thống Mỹ" - ông Szijjarto khẳng định.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiềm năng đang được các nhà lãnh đạo Hungary tích cực thúc đẩy.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin cùng ngày 17-10, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban đã đăng tải trên mạng xã hội: “Cuộc điện đàm với tổng thống Nga đã diễn ra. Công tác chuẩn bị đang rất sôi nổi!”.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: TASS

Thủ tướng Orban, người duy trì quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Washington, cho biết hội nghị thượng đỉnh “sẽ là về hòa bình”. Ông nói thêm rằng một thỏa thuận đạt được có thể “mở ra một giai đoạn phát triển kinh tế mới ở Hungary và châu Âu”.

Theo ông Orban, cuộc gặp có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới, tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần sau.

Kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh này được xúc tiến sau các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Washington và Moscow.

Hôm 16-10, ông Trump cho biết đã cùng ông Putin nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại Budapest.

Phía Điện Kremlin cũng xác nhận Moscow và Washington sẽ “không trì hoãn” việc bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới của các nhà lãnh đạo và gọi đây là “một thời điểm thực sự rất quan trọng”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn, theo hãng thông tấn TASS.

“Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Rubio sẽ phụ trách chuẩn bị. Trước hết, họ sẽ có một cuộc điện đàm, sau đó gặp trực tiếp để thảo luận và bắt đầu trao đổi về mọi vấn đề liên quan" - ông Peskov cho biết.

"Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, các bên phải xác định đội ngũ đàm phán. Mọi việc sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn" - ông Peskov nói thêm.