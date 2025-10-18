Ông Zelensky: Phải ngừng giao tranh ở giới tuyến hiện tại để đối thoại hòa bình 18/10/2025 07:09

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định cần chấm dứt giao tranh ở giới tuyến hiện tại để mở đường cho một cuộc đối thoại hòa bình.

Phản hồi gần như ngay lập tức trước bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 17-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết chiến sự phải dừng lại ngay lập tức để có thể tiến hành đối thoại có ý nghĩa vì hòa bình.

“Chúng ta phải dừng lại ở vị trí hiện tại. Điều này rất quan trọng, dừng lại ở nơi chúng ta đang đứng, và sau đó đối thoại hòa bình" - ông Zelensky chia sẻ với đài CNN trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay bây giờ, dọc theo các đường ranh giới hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Đã có đủ máu đổ, ranh giới giờ được định hình bằng chiến tranh và lòng dũng cảm. Họ nên dừng lại ở vị trí hiện tại” - ông Trump viết.

Không rõ liệu ông Zelensky có ý rằng Ukraine sẵn sàng đóng băng các đường giới tuyến xung đột hay ông đang đề cập đến một lệnh ngừng bắn.

“Tôi đồng ý với tổng thống, đúng vậy, cả hai bên đều phải dừng lại, nhưng giữa chúng tôi, vấn đề là ở [Tổng thống Nga Vladimir] Putin vì chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết sẽ cởi mở với các cuộc gặp song phương hoặc ba bên với Mỹ và Nga để tìm ra các bước đi hướng tới một “nền hòa bình lâu dài”.

Tổng thống Ukraine cũng nói rằng ông Trump hiểu rõ việc đàm phán liên quan đến lãnh thổ Ukraine sẽ là phần “khó khăn nhất” trong tiến trình chấm dứt chiến tranh với Nga.

Khi được hỏi hôm nay về khả năng nhượng bộ lãnh thổ, ông Zelensky đáp: “Tôi không chắc Nga đã thay đổi lập trường. Tôi không chắc, vì chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc gặp nào để hiểu rõ quan điểm của hai bên".

“Không ai có thể kết thúc cuộc chiến này nếu không có Ukraine” - ông nhấn mạnh.

Đầu năm nay, theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Putin được cho là từng đề nghị chấm dứt chiến sự ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ lãnh thổ đáng kể từ Kiev, bao gồm toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Khi đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ nhượng đất ở miền Đông, vì điều đó sẽ mở đường cho Moscow khơi mào cuộc chiến tiếp theo tại Ukraine.

Phía Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.