Ông Trump hỏi ý ông Zelensky chuyện Nga tính làm đường hầm Putin-Trump 18/10/2025 08:58

(PLO)- Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng đề xuất của Nga về "đường hầm Putin-Trump" vượt biển nối Nga với Mỹ là ý tưởng thú vị và muốn nghe ý kiến của ông Zelensky về vấn đề này.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng hôm 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về ý tưởng của Moscow xây dựng đường hầm vượt biển nối Nga với Mỹ mang tên “đường hầm Putin-Trump”, theo đài RBC-Ukraine.

Trước khi đưa ra câu hỏi cho ông Zelensky, Tổng thống Mỹ cho biết ông “chỉ vừa nghe” về ý tưởng đường hầm nối Nga với Alaska và cảm thấy “đó là một ý tưởng thú vị”. Ông Trump cũng nói rằng ông “sẽ phải suy nghĩ” về ý tưởng này.

Phần mình, khi được hỏi ông Zelensky cho biết ông “không vui” với ý tưởng xây dựng đường hầm nối Mỹ với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan việc Nga đề xuất ý tưởng xây đường hầm Putin-Trump, tại cuộc họp báo ở phòng Nội các hôm 17-10. Nguồn: X/Kirill Dmitriev/CLASH REPORT

Ý tưởng đường hầm Putin-Trump được đề xuất bắc qua eo biển Bering – nơi đất liền Nga và Mỹ gần nhau nhất, cách nhau chỉ khoảng 85 km. Ý tưởng này dựa trên sáng kiến “cây cầu hoà bình thế giới Kennedy-Khrushchev” ở eo biển Bering vốn được nhắc tới lần đầu vào thời Liên Xô.

Một số thông tin về sáng kiến này được nhắc tới trong tập 350 trang tài liệu của Moscow đã được giải mật và được Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev trao cho bà Anna Paulina Luna – thành viên của Uỷ ban Giám sát và cải cách chính phủ và Uỷ ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ – hồi đầu tuần.

Ý tưởng về "cây cầu hoà bình thế giới Kennedy-Khrushchev" được nhắc tới trong các tài liệu từ thời Liên Xô mới được Moscow giải mật và được ông Kirill Dmitriev chia sẻ. Ảnh: X/Kirill Dmitriev

Ông Dmitriev chính thức chia sẻ về ý tưởng đường hầm Putin-Trump hôm 16-10, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ. Ông Dmitriev tin rằng dự án này sẽ giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy kinh tế của cả hai nước.

Ông Dmitriev còn đề xuất hợp tác với tỉ phú Mỹ Elon Musk để xây dựng đường hầm này. Thời gian xây dựng dự kiến là không quá 8 năm với kinh phí không quá 8 tỉ USD.

Ngày 17-10, ông Dmitriev chia sẻ lại video về màn hỏi-đáp giữa ông Trump và ông Zelensky tại phòng Nội các liên quan ý tưởng đường hầm Putin-Trump. Ông Dmitriev cho biết “các cuộc đối thoại về đường hầm bắt đầu!”.