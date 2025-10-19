Chiến sự Nga-Ukraine 19-10: Rực lửa Pokrovsk-Donetsk, thương vong gần 1.700 lính hai bên 19/10/2025 08:36

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng với tin Nga đánh mạnh ở thành trì chiến lược Pokrovsk nhưng chịu thương vong lớn; Hơn 156 khu vực quân sự của Ukraine bị tấn công.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận.

Ukraine công bố thương vong Nga ở thành trì chiến lược Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 18-10, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 116 cuộc giao tranh, trong đó khoảng ⅓ số trận chiến xảy ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, trong ngày, quân Nga đã mở 1 cuộc tấn công bằng tên lửa và 60 cuộc không kích, thả 124 quả bom dẫn đường, triển khai 2.734 máy bay không người lái (UAV) và mở 3.836 cuộc tấn công bằng pháo binh và súng cối vào các cứ điểm và khu vực đông dân cư của Ukraine.

Quân Nga mở 39 cuộc tấn công vào các cứ điểm của Ukraine gần các khu định cư Volodymyrivka, Rodynske, Myroliubivka, Novoekonomichne, Chervonyi Lyman, Lysivka, Pokrovsk, Zvirove, Kotlyne, Udachne, Molodetske và Kotliarivka. Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn tại 5 địa điểm. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết Pokrovsk vẫn là điểm nóng nhất trong ngày

Theo dữ liệu sơ bộ, tại Pokrovsk, Ukraine đã khiến 83 lính Nga thương vong, trong đó có 50 người thiệt mạng. Ukraine cũng phá hủy 1 hệ thống pháo binh, 10 UAV, 1 ăng-ten điều khiển UAV và một trạm điều khiển UAV. Cạnh đó, 7 hầm trú ẩn của quân Nga và 2 trạm điều khiển UAV cũng bị hư hại.

Lính Ukraine được huấn luyện tại miền đông Ukraine vào ngày 11-10. Ảnh: AFP

Trong ngày, giới chức Ukraine cũng cho biết quân Nga đã tấn công vào nhiều khu dân cư trên khắp Ukraine.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, quân Nga đã tấn công UAV và pháo kích vào các khu định cư ở quận Synelnykove và Nikopol. Hậu quả là nhiều nhà dân, xe cộ và ít nhất 3 người bị thương.

Tại tỉnh Kharkiv, Nga tấn công vào thị trấn Lozova bằng bom dẫn đường gây hỏa hoạn cho một khu vực nhà dân khiến 4 người bị thương.

Nga giành thêm đất ở Donetsk, hạ hơn 1.500 lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 18-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Pleshcheyevka (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã khiến khoảng 1.565 lính Ukraine thương vong trong ngày.

Trong đó Nhóm chiến đấu Trung tâm, chủ yếu hoạt động tại tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, khiến Ukraine thương vong nhiều nhất với 580 người.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga cũng mở các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng giao thông, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, 1 trung tâm đào tạo người điều khiển UAV của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, 1 xưởng sản xuất và lắp ráp UAV, 1 trạm radar phòng không của Ukraine cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine tại 156 khu vực.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 41 UAV của Ukraine trên không phận của Nga.