Xe buýt chạy ngược chiều, mất lái rồi lật ở Brazil, 17 người thiệt mạng 19/10/2025 08:23

(PLO)- Chiếc xe buýt chạy ngược chiều, mất lái, đâm vào đá rồi lật khiến hành khách văng ra ngoài, 17 người thiệt mạng.

Hãng tin AFP ngày 18-10 đưa tin một chiếc xe buýt chạy ngược chiều trên đường ở bang Pernambuco (đông bắc Brazil) thì bất ngờ mất lái, đâm vào đá bên đường, sau đó di chuyển thêm một đoạn thì bị lật. Vụ tai nạn xảy ra hôm 17-10, khiến 17 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Brazil, vào thời điểm tai nạn lật xe buýt xảy ra, trên xe có 30 người. Sau khi xe bị lật, một số hành khách cũng bị văng ra khỏi xe. Hiện chưa rõ số người bị thương sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn lật xe buýt khiến 17 người thiệt mạng. Ảnh: CẢNH SÁT CAO TỐC LIÊN BANG BRAZIL/AFP

Cảnh sát cho biết tài xế bị thương nhẹ và kết quả xét nghiệm cho thấy người này không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Thống đốc bang Pernambuco – ông Jeronimo Teixeira cho biết chính quyền đang nỗ lực cứu hộ và xác định danh tính các nạn nhân.

"Tôi đang theo dõi tình hình cùng với đội ngũ của mình và vô cùng thương tiếc trước những mất mát về sinh mạng, thương tích và nỗi đau của tất cả gia đình" – ông cho biết.

Tổng thống Brazil – ông Luiz Inacio Lula da Silva đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn.

"Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và đoàn kết tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong thời điểm đau thương này" – ông viết trên mạng xã hội X.