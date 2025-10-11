VIDEO: Tai nạn đáng tiếc trong thí nghiệm học đường, 17 người bị thương 11/10/2025 13:24

(PLO)- Hội chợ khoa học tại trường trung học Rancagua - vốn được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua - lần đầu tiên xảy ra tai nạn đáng tiếc khi các học sinh làm thí nghiệm mô phỏng núi lửa phun trào, 17 người bị thương trong đó một học sinh nguy kịch.

Tối 9-10 (giờ địa phương) xảy ra sự cố đáng tiếc trong quá trình thực hiện thí nghiệm mô phỏng núi lửa phun trào trong khuôn khổ hội chợ khoa học diễn ra tại trường trung học Rancagua ở ngoại ô TP Pergamino (tỉnh Buenos Aires, Argentina). Tai nạn khiến 17 người bị thương, trong đó một học sinh nguy kịch, đài CNN đưa tin.

Thí nghiệm khoa học này do một nhóm sinh viên đại học thực hiện như một phần của hội chợ khoa học trong khuôn viên trường trung học Rancagua nhằm giúp các bạn nhỏ hiểu được quá trình núi lửa phun trào.

Mô hình núi lửa phát nổ chỉ vài giây sau khi nhóm sinh viên kích hoạt quá trình mô phỏng nham thạch phun trào, khiến mọi người xung quanh hoảng loạn.

Thí nghiệm khoa học mô phỏng quá trình núi lửa phun trào gây ra vụ nổ đáng tiếc tại một hội chợ khoa học trong khuôn viên trường trung học Rancagua tối 9-10. Nguồn: X/ Agencia El Vigía

Tia lửa và các mảnh vỡ từ vụ nổ bắn ra làm 17 người bị thương, gồm 5 trẻ em và 12 người lớn.

Hầu hết các nạn nhân bị bỏng, bầm tím hoặc các vết cắt nhỏ do các vật thể từ vụ nổ văng trúng, một số có dấu hiệu ngộ độc hoá chất ở mức nhẹ. Tới ngày 10-10, đã có 15 người xuất viện, theo tờ La Nacion (Argentina).

Trực thăng y tế đưa nạn nhân nguy kịch trong vụ nổ thí nghiệm mô phỏng núi lửa phun trào ở trường trung học Rancagua đi cấp cứu. Ảnh: LA NACION

Trường hợp nghiêm trọng nhất là một nữ sinh 10 tuổi ngồi ở hàng đầu gần mô hình mô phỏng núi lửa. Nữ sinh này bị tia hoá chất đang cháy văng trúng mặt và rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa tới cấp cứu ở một bệnh viện gần đó.

Sáng 10-10, Sở Y tế Buenos Aires đã điều trực thăng để chuyển nạn nhân này tới một bệnh viện hàng đầu cả nước về chuyên khoa nhi, cách Pergamino khoảng 150 km. Ngay cả khi được cứu sống, bé gái này vẫn có nguy cơ bị mất thị lực ở một bên mắt và tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Một nạn nhân khác, 44 tuổi, bị bỏng nặng và đã được phẫu thuật.

Giới chức địa phương đang điều tra vụ việc nhằm tìm hiểu vật liệu trong thí nghiệm khoa học trên đã gây nổ, cũng như xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong tai nạn đáng tiếc này.

Các nguồn tin từ trường trung học Rancagua nói với La Nacion rằng hội chợ khoa học đã được tổ chức trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên một sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.