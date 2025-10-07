VIDEO: Nổ lớn gần Văn phòng thủ tướng Pháp 07/10/2025 20:05

(PLO)- Một xe tải bốc cháy, gây ra vụ nổ lớn gần Văn phòng Thủ tướng Pháp ở thủ đô Paris.

Sáng 7-10 (giờ địa phương), một chiếc xe tải bốc cháy gần Văn phòng Thủ tướng Pháp ở thủ đô Paris, gây ra vụ nổ lớn, theo tờ Independent.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy ba tiếng nổ trên đường Rue de Varenne, thuộc Quận 7 (thủ đô Paris). Gần đó là khách sạn Matignon - văn phòng của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu.

Vụ nổ diễn ra khi ông Lecornu dự kiến tổ chức các cuộc họp nội các một ngày sau khi ông từ chức, theo báo Le Parisien.

Hiện trường vụ nổ xe tải gần Văn phòng Thủ tướng Pháp ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-10. Ảnh: X

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa. Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy chỉ giới hạn trong phạm vi chiếc xe, không lan sang các tòa nhà xung quanh.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ hay vụ cháy.

Video nổ xe tải gần Văn phòng Thủ tướng Pháp ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 7-10. Nguồn: X

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe tải thuộc về thuộc công ty Cielis - đơn vị phụ trách hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố.

Một lính cứu hỏa nói rằng ngọn lửa bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật trong thiết bị của công ty.

Tuyến đường Rue de Varenne đã bị phong tỏa, cảnh sát được bố trí để ngăn người dân ra vào khu vực.