VIDEO: Đụng độ dữ dội giữa quân đội Syria và lực lượng người Kurd ở Aleppo, 7 người thiệt mạng 07/10/2025 08:29

(PLO)- Xảy ra đụng độ dữ dội giữa lực lượng người Kurd, bao gồm cả Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), và quân đội chính phủ Syria tại TP Aleppo (Syria).

Tối 6-10 (giờ địa phương) xảy ra đụng độ dữ dội giữa lực lượng người Kurd, bao gồm cả Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), và quân đội chính phủ Syria tại TP Aleppo (Syria), đài RT dẫn thông tin từ nhiều hãng truyền thông Syria.

Hãng North Press Agency đưa tin rằng có 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đấu súng. Một số người dân ở nhiều khu vực thuộc Aleppo đã xuống đường biểu tình phản đối chính quyền.

Nhiều người xuống đường tại TP Aleppo (Syria) để biểu tình phản đối chính phủ Syria vào tối 6-10. Ảnh: NORTH PRESS AGENCY

Kênh Al Arabiya dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Syria rằng chính phủ “đang triển khai theo kế hoạch tái bố trí lực lượng”.

“Chúng tôi vẫn tuân thủ thỏa thuận với SDF và không có ý định tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào” - theo nguồn tin.

Video đụng độ giữa lực lượng người Kurd và quân đội Syria tối 6-10. Nguồn: NTV

Phía SDF cho rằng các cuộc đụng độ là “hệ quả trực tiếp của những hành động khiêu khích từ các phe thuộc chính phủ lâm thời và nỗ lực của các phe này nhằm tiến quân bằng xe tăng”, theo Al Arabiya.

Hồi tháng 4, chính phủ Syria và hội đồng địa phương các khu dân cư người Kurd ở Aleppo đã ký thỏa thuận đặt khu vực này dưới quyền quản lý của chính phủ, đồng thời vẫn bảo lưu một mức độ tự trị nhất định cho các cơ quan của người Kurd.

Một thỏa thuận khác quy định các cơ cấu dân sự và quân sự của người Kurd sẽ được sáp nhập vào bộ máy chính quyền trung ương trước cuối năm 2025.

Những lo ngại về nguy cơ leo thang và chia rẽ tại Syria ngày càng gia tăng sau nhiều tháng xung đột giữa các nhóm thiểu số và lực lượng chính phủ.

Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa sau đó khẳng định rằng tất cả các nhóm đều được hoan nghênh dưới quyền quản lý của chính quyền trung ương và rằng “mọi vũ khí phải thuộc quyền kiểm soát của nhà nước”.