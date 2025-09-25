VIDEO: Kỷ lục Guinness người chạy bằng 4 chi nhanh nhất thế giới 25/09/2025 19:24

(PLO)- Một người đàn ông Nhật đã xác lập một kỷ lục Guinness thế giới mới về người chạy bằng 4 chi hoàn thành cự ly 100 m trong thời gian nhanh nhất.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới hôm 24-9 thông báo đã trao giấy chứng nhận cho anh Ryusei Yonee, 22 tuổi sau khi anh hoàn thành cự ly 100 m bằng động tác chạy bằng 4 chi trong vòng 14,55 giây, theo hãng tin United Press International (UPI).

Anh Yonee cho biết anh đã bắt đầu tập chạy bằng 4 chi từ thời học cấp 2 và đã chuẩn bị lập kỷ lục bằng cách quan sát cách chạy của các loài động vật bốn chân như chó, mèo và khỉ.

Video anh Ryusei Yonee chạy bằng 4 chi hoàn thành cự ly 100 m trong 14,55 giây, lập kỷ lục Guinness thế giới. Nguồn: Guinness World Records

Anh Yonee cho biết anh thường xuyên tập luyện trên cát, do đó phải mất một thời gian để thích nghi với kỹ thuật chạy trên đường đua cứng dùng trong thi đấu điền kinh – bề mặt có độ nảy cao hơn nhiều.

Anh Yonee chia sẻ rằng anh sẽ tiếp tục tập luyện và có thể sẽ lập thêm nhiều kỷ lục thế giới nữa trong tương lai.

Kỷ lục cũ thuộc về anh Collin McClure (người Mỹ), thiết lập vào cuối tháng 6-2022 với thành tích 15,66 giây.