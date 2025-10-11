Kinh hoàng nhà máy chất nổ quân sự Mỹ biến mất sau vụ nổ lớn, 19 người mất tích 11/10/2025 06:08

(PLO)- Nổ kinh hoàng tại một nhà máy sản xuất chất nổ quân sự ở bang Tennessee (Mỹ) khiến 19 người mất tích, chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 10-10 xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại một nhà máy sản xuất chất nổ quân sự ở bang Tennessee (Mỹ) khiến 19 người mất tích và có thể đã thiệt mạng, đài CNN dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Cảnh sát trưởng hạt Humphreys - ông Chris Davis cho biết vụ nổ xảy ra tại công ty Accurate Energetic Systems vào lúc 7 giờ 45 sáng 10-10 (giờ địa phương).

Ông Davis mô tả hiện trường vụ nổ là “cảnh tượng tàn khốc nhất" mà ông từng thấy.

“Tôi có thấy khả năng có lời giải thích trong ngắn hạn không? Không. Tôi thấy rằng chúng tôi sẽ phải ở đây lâu” - ông Davis nói tại cuộc họp báo ngày 10-10.

Khi được hỏi mô tả về tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra, ông Davis nói: “Không có gì để mô tả cả. Nó đã biến mất hoàn toàn”.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại một nhà máy sản xuất chất nổ quân sự ở bang Tennessee (Mỹ) ngày 10-10. Ảnh: WTVF

Ông Davis cho biết các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ nổ.

Hình ảnh trên không do CNN ghi lại cho thấy dấu tích của một tòa nhà từng tồn tại, với bãi đỗ xe liền kề vương vãi các mảnh vỡ và tro tàn giữa vài chiếc xe còn lại.

Vụ nổ đã làm rung chuyển các ngôi nhà lân cận và gây ra thêm những vụ nổ nhỏ hơn.

Hình ảnh trước và sau khi xảy ra vụ nổ ngày 10-10. Ảnh: Google Maps/WTVF

Hiện vẫn chưa thể liên hệ với công ty.

Theo trang web của công ty, Accurate Energetic Systems chuyên phát triển, sản xuất và lưu trữ chất nổ phục vụ “các lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ và phá dỡ thương mại”.

Trụ sở của công ty, rộng hơn 5 km² đặt tại cộng đồng Bucksnort của bang Tennessee, bao gồm 8 tòa nhà sản xuất và 1 phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng.

Người đứng đầu hạt Hickman - ông Jim Bates nói với CNN rằng nhà máy không có tiền sử gặp vấn đề về an toàn, dù từng xảy ra một vụ nổ nhỏ tại khu vực chứa đạn vào năm 2014.