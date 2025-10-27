Ông Manet hội đàm Tổng thống Lee, chia buồn vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia 27/10/2025 09:47

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc hội đàm tại Malaysia, thảo luận về quan hệ song phương và cái chết của một sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia.

Ngày 27-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại một khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, theo tờ Chosun.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet nói rằng gần đây đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc liên quan cái chết của một sinh viên Hàn Quốc nghi bị tra tấn đến chết ở Campuchia.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ việc này. Cơ quan cảnh sát Campuchia không hề khoanh tay đứng nhìn mà đã lập tức điều tra để bắt giữ thủ phạm. Chúng tôi đang hợp tác với Hàn Quốc để truy tìm những người liên quan đến vụ lừa đảo” - ông Hun Manet nói.

Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh rằng vụ việc không phải là vấn đề mà một quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết.

“Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng các nước trong khu vực cần chung tay phối hợp. Campuchia đặt ưu tiên rất cao cho việc chống tội phạm xuyên quốc gia và luôn duy trì liên lạc với cộng đồng sinh sống tại Campuchia, bao gồm cả người Hàn Quốc, để lắng nghe và nắm bắt những mối quan tâm của họ” - ông Hun Manet nói thêm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp nhau tại Malaysia ngày 27-10. Ảnh: NEWSIS

Về phần mình, Tổng thống Lee nói rằng hiện nay, toàn thể người dân Hàn Quốc đều rất nhạy cảm trước các vụ lừa đảo.

“Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của chính quyền Campuchia đối với công dân Hàn Quốc trong việc xử lý những vụ việc này” - ông Lee nói.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp mở rộng giao lưu giữa Hàn Quốc và Campuchia.

“Campuchia và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử. Dù Hàn Quốc đang đi trước một bước, tôi sẽ nỗ lực để Hàn Quốc trở thành hình mẫu mới cho Campuchia và đóng góp vào sự phát triển của nước này” - ông Lee nói thêm.

“Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm đặc biệt mà Campuchia dành cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài, và mong rằng hai nước sẽ thiết lập một giai đoạn hợp tác mới, khác với hiện nay. Tôi hy vọng sẽ có thêm các chuyến thăm qua lại giữa lãnh đạo hai nước và tăng cường đối thoại trong tương lai” - theo tổng thống Hàn Quốc.

Đáp lại, ông Hun Manet cho biết Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia đứng đầu về đầu tư và du lịch tại Campuchia, đồng thời có rất nhiều lao động Campuchia đang làm việc tại Hàn Quốc.

“Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn chính phủ Hàn Quốc vì đã hỗ trợ cho sự phát triển quốc gia của Campuchia. Hai nước đang duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh” - ông Hun Manet bổ sung.

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân Park Minho, sinh viên Hàn Quốc, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay vào khoảng 2 giờ chiều 8-8. Anh Park đã đến Campuchia vào ngày 17-7, được cho vì lý do học tập.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận anh Park tử vong do ngừng tim do bị hành hung nghiêm trọng. Thi thể nạn nhân có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành kéo dài.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc nghi gây ra vụ việc là Li Zhimeng, 35 tuổi và Su Renxi, 43 tuổi. Nghi phạm thứ ba - Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.

Hàn Quốc sau đó đã gửi một nhóm phản ứng chung tới Campuchia để đưa khoảng 60 công dân bị chính quyền Campuchia giam giữ trở về Hàn Quốc và ngăn chặn các sự cố tiếp theo.

Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số khu vực của Campuchia.