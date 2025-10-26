Hàn Quốc có bước đi chiến lược với tên lửa quái vật Hyunmoo-5 26/10/2025 13:00

Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 lớn nhất từ ​​trước đến nay vào cuối năm nay mà truyền thông nước này gọi là “tên lửa quái vật". Theo tờ The Guardian, điều này đánh dấu sự nâng cấp đáng kể kho vũ khí thông thường của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back gần đây đã tiết lộ kế hoạch này trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Yonhap, cho thấy sự thừa nhận hiếm hoi về loại tên lửa công suất lớn vốn hầu như được giữ bí mật do tầm quan trọng chiến lược của nó.

"Việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu và các biện pháp đang được áp dụng để tăng đáng kể sản lượng" - ông Ahn cho hay.

Tên lửa quái vật Hyunmoo-5 được trình làng tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang của Hàn Quốc vào năm ngoái. Ảnh: YONHAP

Tên lửa quái vật là gì?

Quân đội Hàn Quốc lần đầu tiên công bố tên lửa Hyunmoo-5 trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang của nước này vào năm ngoái.

Hyunmoo-5 là tên lửa đạn đạo nặng khoảng 36 tấn, được cho là có thể mang đầu đạn nặng 8 tấn. Tên lửa này có thể mang đầu đạn "phá boongke", có khả năng xuyên sâu xuống lòng đất để phá hủy các boongke kiên cố.

Tên lửa dài khoảng 16 m, có khả năng phóng từ bệ phóng di động. Tầm bắn của nó được cho là từ 600 km đến hơn 5.000 km, tùy thuộc vào tải trọng.

Chuyên gia Joseph Dempsey - cộng tác viên nghiên cứu về quốc phòng và phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế - đã bình luận vào tháng 10 năm ngoái rằng đầu đạn 8 tấn của Hyunmoo-5 có thể “không chỉ bao gồm thuốc nổ mạnh mà còn có thể bao gồm một đầu đạn kim loại đặc hoặc các đầu đạn nối tiếp để tăng cường khả năng xuyên phá và gây sát thương cho mục tiêu".

Ngày 17-10, Bộ trưởng Ahn kêu gọi tăng cường đáng kể kho vũ khí tấn công của quân đội ở nhiều cấp độ và chức năng khác nhau, từ đạn tấn công trực tiếp chung đến cái mà ông gọi là phiên bản nâng cấp của Hyunmoo-5 với tầm bắn mục tiêu xa hơn và đầu đạn mạnh hơn, mà không giải thích thêm.

Hàn Quốc phụ thuộc vào "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ và do đó không sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. TS Yang Uk - chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul - giải thích rằng vì Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân nên biện pháp phòng thủ duy nhất là phát triển các loại vũ khí thông thường mạnh nhất có thể.

Tuy nhiên, việc phát triển tên lửa Hyunmoo-5 đã bị chặn lại do các hạn chế của Mỹ đối với tải trọng tên lửa của Hàn Quốc cho đến năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế đó.

Theo hệ thống ba trục, tên lửa Hyunmoo-5 có thể được sử dụng như một phần của chuỗi tiêu diệt để tấn công phủ đầu. Trục còn lại bao gồm phòng không và phòng thủ tên lửa.

Tác động đến quan hệ liên Triều

Việc Hàn Quốc thông báo kế hoạch triển khai tên lửa Hyunmoo-5 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu cải thiện sau khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền vào tháng 6. Triều Tiên đã phớt lờ những lời kêu gọi từ phía Hàn Quốc về việc nối lại đối thoại giữa hai nước.

Hàn Quốc đưa tin về sự kiện Triều Tiên ngày 23-10 phóng tên lửa. Ảnh: YONHAP

Ông Lee xem tự chủ quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, phản ánh sự chuyển dịch chiến lược rộng lớn hơn của Hàn Quốc sang quyền tự chủ lớn hơn. Ông Lee cũng đã chỉ trích cái mà ông gọi là "tư duy phục tùng" của những người tin rằng Hàn Quốc không thể tự vệ nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ nước ngoài, ngay cả khi nước này vẫn duy trì liên minh an ninh với Mỹ.

Ước tính Hàn Quốc chi tiêu cho quốc phòng hàng năm gấp 1,4 lần tổng GDP của Triều Tiên và Seoul xếp thứ năm toàn cầu về sức mạnh quân sự, theo Guardian. Xuất khẩu vũ khí đã trở thành một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất của Hàn Quốc.

Ngoài ra, việc Hàn Quốc tiết lộ về việc triển khai tên lửa Hyunmoo-5 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20, được cho là có khả năng tấn công hạt nhân vào lục địa Mỹ, theo tờ Newsweek.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên ngày 23-10 tuyên bố đã phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm, coi đây là hệ thống vũ khí quan trọng mới giúp củng cố “năng lực răn đe chiến tranh” của Bình Nhưỡng.