Bà Melania Trump nhận giải ‘Người yêu nước của năm’ 07/11/2025 17:28

(PLO)- Đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Melania Trump đã nhận giải thưởng "Người yêu nước của năm", được tôn vinh vai trò trong việc mở rộng hoạt động vận động quốc tế cho trẻ em.

Tối 6-11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã nhận giải thưởng danh giá "Người yêu nước của năm" tại Lễ trao giải Fox Nation Patriot Awards thường niên lần thứ bảy ở Brookville (TP New York), đài Fox News đưa tin.

"Tôi đề cao những người theo đuổi giấc mơ Mỹ và những nhà đổi mới, những người luôn theo đuổi sự độc đáo" - bà Melania Trump phát biểu khi nhận giải thưởng.

"Chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần khát vọng. Hãy cùng tôn vinh tất cả những ai dám nghĩ khác biệt. Bởi chính những người Mỹ dũng cảm này là nhịp đập của nền văn minh chúng ta” - đệ nhất phu nhân Mỹ nói thêm.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại sự kiện ngày 6-11. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS

Giải thưởng này tôn vinh những anh hùng thầm lặng của đất nước và những con người bình thường nhưng phi thường. Sau khi trở lại vai trò là Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã mở rộng hoạt động vận động quốc tế cho trẻ em.

Vào năm ngoái, sau khi thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhận giải thưởng danh giá "Người yêu nước của năm".

Vào tháng 10, bà Melania Trump cho biết các cuộc đàm phán của bà với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã góp phần giúp 8 trẻ em Ukraine đoàn tụ với gia đình.

Bức thư hòa bình của đệ nhất phu nhân Mỹ đã được trao tận tay cho Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 tại Alaska.

Sau đó không lâu, trong chuyến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã trao cho bà Melania Trump bức thư của đệ nhất phu nhân Ukraine, trong đó cảm ơn bà đã quan tâm đến trẻ em Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bà Melania Trump cũng ủng hộ "Đạo luật gỡ bỏ" (TAKE IT DOWN Act) - một đạo luật được thiết kế để bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi nạn bóc lột và tống tiền trực tuyến. Đạo luật này nhắm vào việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng ý và phát tán deepfake khiêu dâm.

Vào tháng 5, bà Melania Trump đã đảm bảo khoản đầu tư 25 triệu USD trong ngân sách năm tài chính 2026 của Mỹ để cung cấp nhà ở và hỗ trợ cho thiếu niên chuyển tiếp từ các trung tâm nuôi dưỡng.