Thực hư ý tưởng của ông Trump chia 'cổ tức' từ thuế quan cho dân Mỹ 10/11/2025 12:37

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chưa có đề xuất chính thức về ý tưởng của Tổng thống Donald Trump trích "cổ tức" từ nguồn thuế quan chia cho mỗi người Mỹ 2.000 USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc mỗi người Mỹ có thể nhận được “cổ tức” từ thuế quan với trị giá ít nhất 2.000 USD (52,6 triệu đồng) chưa được trao đổi và đề xuất chính thức, theo đài ABC News.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 9-11 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết “mỗi người [Mỹ] sẽ được hưởng cổ tức ít nhất 2.000 USD (không bao gồm người có thu nhập cao)” từ các khoản thuế mà chính quyền thu được nhờ chính sách thuế quan của ông.

Sau đó – trong cùng ngày, ông Bessent chia sẻ trên chương trình “This Week” của đài ABC News, cho biết ông chưa được Tổng thống Trump trao đổi về ý tưởng này. Do đó, chính phủ Mỹ “chưa có đề xuất chính thức” và chưa thể đề xuất lên Thượng viện về ý tưởng này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong chương trình "This Week" của đài ABC News hôm 9-11. Ảnh: ABC NEWS

Tuy nhiên, “khoản cổ tức 2.000 USD có thể được chi trả dưới nhiều hình thức, theo nhiều cách. Có thể chỉ là việc giảm thuế mà chúng ta đang thấy trong chương trình nghị sự của tổng thống – không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế làm thêm giờ, không đánh thuế an sinh xã hội – và khả năng khấu trừ cho các khoản vay mua ô tô” - ông Bessent nói.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng “đó là những khoản khấu trừ đáng kể đang được tài trợ trong luật thuế”, ám chỉ luật về thuế và chi tiêu trị giá hàng nghìn tỉ USD mang tên “Lớn và Đẹp” được Tổng thống Trump ký thông qua hôm 4-7.

Trước đó, Tổng thống Trump hồi tháng 7 từng công khai ủng hộ một ý tưởng về việc chia tiền từ nguồn thuế quan cho người dân Mỹ.

Đó là đề xuất nêu ra trong dự luật do Thượng Nghị sĩ Josh Hawley (bang Missouri, đảng Cộng hoà) đệ trình: cấp 600 USD (gần 15,8 triệu đồng) cho mỗi người Mỹ từ nguồn thu thuế quan. Thượng viện Mỹ vẫn chưa biểu quyết dự luật này.

Ông Bessent hôm 9-11 cũng lưu ý rằng bất kỳ đề xuất nào như vậy đều phụ thuộc vào việc chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, vốn kéo dài sang ngày thứ 41.

“Tổng thống đang đăng bài về vấn đề này, nhưng một lần nữa, chúng ta phải mở cửa lại chính phủ trước khi làm điều này [tức thảo luận về đề xuất chia “cổ tức” từ thuế quan]. Chúng ta sẽ không đàm phán với đảng Dân chủ cho đến khi nào họ mở cửa lại chính phủ. Rất đơn giản thôi” - ông Bessent nói.

Tối 9-11 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ tổ chức lần bỏ phiếu thứ 15 về dự luật ngân sách tạm thời nhằm giúp đưa chính phủ Mỹ trở lại hoạt động. Truyền thông Mỹ đưa tin về nhiều tín hiệu lạc quan trong vòng bỏ phiếu lần này, song một số thượng nghị sĩ Dân chủ vẫn kiên quyết phản đối dự luật. Quá trình bỏ phiếu vẫn đang diễn ra.

Trong các bài đăng trên Truth Social hôm 9-11, ông Trump còn cho biết Mỹ đang “thu về hàng nghìn tỉ USD và sẽ sớm bắt đầu trả khoản nợ khổng lồ” – khoản nợ công đã vượt mức 37.000 tỉ USD của nước này.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Bessent nói rằng trong vài năm tới Mỹ “có thể thu về hàng nghìn tỉ USD”, song “mục tiêu thực sự của thuế quan là tái cân bằng thương mại và làm cho nó công bằng hơn”.