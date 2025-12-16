Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công tàu ngầm Nga bằng xuồng không người lái 16/12/2025 06:28

(PLO)- Các phương tiện truyền thông Nga dẫn tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen của Moscow bác bỏ tin tàu ngầm Nga bị tấn công.

Ngày 15-12, Ukraine cho biết xuồng không người lái của nước này lần đầu tiên tấn công và vô hiệu hóa một tàu ngầm Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Biển Đen, theo hãng tin Reuters.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), vụ tấn công được thực hiện bằng xuồng không người lái "Sub Sea Baby" do Ukraine sản xuất nhắm vào vào tàu ngầm tại cảng Novorossiysk - nơi Nga đã tái bố trí nhiều tàu chiến biển Đen để tránh bị Ukraine tấn công.

SBU cho hay đó là một tàu ngầm lớp Varshavyanka - một nhánh của lớp Kilo - mang theo bốn bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Đoạn phim do SBU công bố cho thấy một vụ nổ mạnh xảy ra dưới nước tại một cầu tàu gần nơi một tàu ngầm và các tàu khác đang neo đậu.

Ukraine đăng video nói tấn công tàu ngầm Nga bằng xuồng không người lái. Nguồn: SBU

Cuộc tấn công được thực hiện phối hợp bởi Cục Tình báo Quân sự số 13 thuộc SBU và Hải quân Ukraine.

"Con tàu bị hư hại nghiêm trọng và thực tế đã ngừng hoạt động" - SBU viết trên Telegram.

Ông Alexander Kamyshin - cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - viết trên mạng xã hội X rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử vô hiệu hóa được một tàu ngầm.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk cho biết chiến dịch tấn công tàu ngầm mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất đánh dấu "một bước ngoặt khác" trong cuộc chiến hải quân giữa Ukraine và Nga.

"Ngày hôm nay một lần nữa đảo ngược nhận thức về khả năng chiến đấu trên biển trong cuộc chiến này” - ông Pletenchuk nói, đồng thời cho rằng sẽ rất khó để Nga sửa chữa tàu ngầm vì việc đó phải được thực hiện trên mặt nước và điều đó có nghĩa là con tàu sẽ lại bị tấn công.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Hạm đội Biển Đen Nga bác bỏ phát ngôn trên của Ukraine.

"Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào của Hạm đội Biển Đen đóng tại vịnh căn cứ hải quân Novorossiysk, cũng như thủy thủ đoàn của chúng, bị hư hại do vụ phá hoại và vẫn đang làm nhiệm vụ bình thường” - truyền thông Nga dẫn tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen Nga.