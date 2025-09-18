VIDEO: Cận cảnh 'thợ săn tàu ngầm' IL-38 Nga thả bom 18/09/2025 07:27

(PLO)- Quân đội Nga đăng video "thợ săn tàu ngầm" IL-38 ném bom vào các mục tiêu trên mặt đất trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương.

Máy bay chống tàu ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thực hiện thành công các bài tập huấn luyện ném bom vào các mục tiêu trên bộ trong một cuộc tập trận tại vùng Viễn Đông của nước này, đài RT hôm 17-9 dẫn thông cáo báo chí của Hải quân Nga.

Theo thông cáo, cuộc tập trận bao gồm hoạt động phát hiện một lực lượng đổ bộ của đối phương ở vùng ven biển Thái Bình Dương. Các máy bay của lực lượng hải quân đã được điều động để tìm kiếm và phản công lực lượng đổ bộ này. Sau khi trinh sát khu vực, các "thợ săn tàu ngầm" Il-38 đã thực hiện các đợt ném bom vào lực lượng đối phương.

Video "Thợ săn tàu ngầm" IL-38 ném bom vào các mục tiêu trên mặt đất trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Các cuộc tập trận trên không này là một phần của cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu quy mô lớn do Hạm đội Thái Bình Dương phối hợp với Bộ tư lệnh các lực lượng liên hợp ở phía đông bắc nước Nga thực hiện.

Các cuộc tập trận được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Viktor Liina và được tổ chức theo đúng lịch trình huấn luyện của Hải quân Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương thông báo bắt đầu cuộc tập trận vào ngày 12-9, lưu ý rằng cuộc tập trận này tập trung vào việc bảo vệ và phòng thủ các tuyến giao thông đường biển ở Bắc Thái Bình Dương, cũng như bờ biển Kamchatka, Chukotka và khu vực đảo.

Hơn 10 tàu và thuyền, một số tàu ngầm hạt nhân, máy bay và trực thăng, cũng như hệ thống tên lửa bờ biển Bastion, đã được triển khai trong cuộc tập trận.