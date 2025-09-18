Fed hạ lãi suất, lần đầu tiên trong năm 18/09/2025 07:10

Ngày 17-9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất cơ bản 0,25%, xuống còn biên độ 4-4,25%, đúng như dự báo của thị trường. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay, theo đài NBC News.

Ủy ban thiết lập lãi suất của Fed đã bỏ phiếu ủng hộ việc hạ lãi suất 0,25% với tỉ lệ 11-1. Người phản đối duy nhất là ông Stephen Miran - người vừa tuyên thệ nhậm chức thành viên Hội đồng Thống đốc Fed và là cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi được đề cử. Ông Miran ủng hộ cắt giảm lãi suất ở mức 0,5%.

Theo thông báo được đưa ra sau khi hạ lãi suất, Fed nhận định các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ đã chậm lại trong nửa đầu năm nay. Theo Fed, số việc làm mới tăng chậm, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên song vẫn ở mức thấp, lạm phát tăng và hiện vẫn ở mức khá cao.

Trụ sở của Fed tại Washington D.C. Ảnh: BLOOMBERG

Fed cũng cho biết dự kiến ​​sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và sẵn sàng cắt giảm thêm lãi suất nếu thấy cần thiết để tránh cản trở mục tiêu kép là đạt được việc làm tối đa và giảm lạm phát xuống 2%.

Tuy nhiên, 7 trong số 12 quan chức trong Ủy ban thiết lập lãi suất của Fed cho biết lãi suất sẽ được giữ nguyên trong thời gian còn lại của năm.

Sau thông báo của Fed, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều bật tăng, sau đó đảo chiều. Tính đến 3 giờ chiều (giờ New York), chỉ số S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq Composite giảm 0,6% nhưng chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,4%. Giá vàng thế giới giao ngay cũng tăng lên mức cao kỷ lục mới là 3.708 USD/ounce, trước khi lùi về 3.684 USD.