Mỹ không có ý định giảm thuế quan với Trung Quốc 01/10/2025 09:19

(PLO)- Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer gọi mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc, trong đó 10% là thuế đối ứng, là "hiện trạng tốt".

Chia sẻ tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 30-9, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington không có ý định giảm thuế quan áp dụng với Trung Quốc xuống dưới mức 55%, song để ngỏ khả năng đàm phán xác định các lĩnh vực được ưu đãi hơn, theo hãng tin Reuters.

Ông Greer nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-6 đã công bố mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ, đổi lại hàng hoá Mỹ xuất sang Trung Quốc sẽ chịu thuế 10%.

“Nếu bạn hỏi Tổng thống [Trump], ‘Chúng ta có thoả thuận với Trung Quốc không’ thì ông ấy sẽ trả lời, “Vâng, đây là thoả thuận của chúng tôi. Tôi đã áp thuế 55% lên hàng hoá [nhập từ Trung Quốc]’” – ông Greer nói.

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: AFP

Ông Greer cho rằng mức thuế tổng cộng 55% lên hàng hoá Trung Quốc là một “hiện trạng tốt” trong giao thương giữa 2 nước và cho tới nay Washington vẫn duy trì lập trường liên quan mức thuế này.

Ông Greer cho biết thêm rằng Washington muốn mở rộng giao dịch các “hàng hoá không nhạy cảm” như sản phẩm nông nghiệp Mỹ xuất sang Trung Quốc và hàng tiêu dùng Trung Quốc nhập vào Mỹ.

Ông Greer cho biết Washington muốn “có thể giao dịch tự do hơn một chút và minh bạch hơn một chút” với Bắc Kinh, nhưng mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc là “tình hình hiện tại”.

Thông điệp trên được ông Greer đưa ra khi 90 ngày hoãn áp thuế đối ứng theo lệnh được Tổng thống Trump ký ban hành hôm 11-8 đã trôi qua hơn một nửa. Theo lệnh ngày 11-8, thuế đối ứng cơ bản đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ ở mức 10%, giống như trong thoả thuận được ông Trump công bố cách đó 2 tháng.

Cộng dồn với 20% thuế (liên quan các cáo buộc chất cấm và một số vấn đề đặc thù của Trung Quốc) và 25% thuế mà ông Trump đã áp từ cuối nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ đang chịu mức thuế tổng cộng 55%.

Nếu tới ngày 10-11, lệnh hoãn áp thuế này không được gia hạn thì thuế đối ứng áp lên Trung Quốc sẽ lên tới 34%, khiến hàng hoá Trung Quốc khó tiếp cận thị trường Mỹ hơn.