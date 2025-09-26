Ông Trump công bố loạt thuế mới với dược phẩm, xe tải, đồ nội thất 26/09/2025 10:52

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố loạt thuế nhập khẩu mới, áp lên dược phẩm, xe tải hạng nặng, vật dụng sửa chữa nhà cửa và đồ nội thất từ 1-10.

Ngày 25-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố loạt thuế nhập khẩu mới, áp lên dược phẩm, xe tải hạng nặng, vật dụng sửa chữa nhà cửa và đồ nội thất, theo hãng tin Reuters.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết bắt đầu từ ngày 1-10, Mỹ “sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ sản phẩm dược phẩm nào có thương hiệu hoặc bằng sáng chế, trừ khi công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại Mỹ”.

Trong một bài đăng khác, ông cho biết sẽ áp thuế 25% đối với “tất cả xe tải hạng nặng sản xuất ở các nơi khác trên thế giới” nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ như “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks và những hãng khác”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ nói rằng việc áp thuế xe tải là “vì nhiều lý do, nhưng trên hết là vì mục đích an ninh quốc gia”.

Đầu năm nay, chính quyền ông Trump đã khởi động một cuộc điều tra về nhập khẩu xe tải để “xác định tác động đối với an ninh quốc gia”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắm vào đồ nội thất, cho biết “sẽ áp thuế 50% đối với tất cả tủ bếp, tủ lavabo phòng tắm và các sản phẩm liên quan” kể từ ngày 1-10.

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ áp thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm” - ông Trump bổ sung.

Các thông báo không nêu rõ liệu những mức thuế mới này có áp chồng lên các thuế quan quốc gia hay không, hoặc liệu các nền kinh tế có hiệp định thương mại như Liên minh châu Âu (EU) và Nhật có được miễn trừ hay không.