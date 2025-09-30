Ông Trump cảnh báo áp thuế 100% với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ 30/09/2025 07:08

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% “đối với bất kỳ và tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ”.

Ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ áp thuế 100% “đối với bất kỳ và tất cả bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ”, theo đài CNN.

Ông Trump không nêu rõ khi nào hoặc bằng cách nào mức thuế này có thể được ban hành và liệu thuế sẽ đánh vào nhà sản xuất, nhà phát hành hay ở một khâu trung gian.

Dù ông Trump tuyên bố thuế sẽ áp cho “bất kỳ và tất cả phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ” nhưng chưa rõ mức độ bao nhiêu thì sẽ bị coi là sản xuất ở nước ngoài.

Nếu tổng thống Mỹ thực sự làm theo lời cảnh báo trên, đây sẽ là lần đầu tiên ông áp thuế lên một loại dịch vụ thay vì hàng hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump lần đầu cảnh báo áp thuế 100% đối với phim sản xuất ở nước ngoài vào tháng 5, lập luận rằng các quốc gia khác đưa ra ưu đãi thuế khiến các nhà làm phim dịch chuyển ra nước ngoài.

Trong bài đăng ngày 29-9, ông Trump đặc biệt nhắc đến California, nói rằng bang này “đã bị ảnh hưởng nặng nề!”.

Các nước như Anh, Canada và nhiều nơi khác thường đưa ra ưu đãi thuế và các khuyến khích khác để thu hút Hollywood đến sản xuất.

Tháng 7 vừa qua, Thống đốc California - ông Gavin Newsom đã tăng gấp đôi ngân sách cho chương trình ưu đãi thuế phim và truyền hình của California.

Trước thông tin trên, cổ phiếu Netflix giảm 1% sau bài đăng của ông Trump, trong khi các công ty liên quan đến phim ảnh, bao gồm AMC và The Walt Disney Company lại tăng giá.