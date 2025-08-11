Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Thuế quan sẽ giảm nếu thương mại cân bằng 11/08/2025 16:05

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng thuế đối ứng mà Mỹ áp lên các nền kinh tế toàn cầu có thể giảm nếu tình trạng mất cân bằng thương mại được cải thiện.

Trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei Asia đăng ngày 11-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng thuế đối ứng mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ các nền kinh tế có khả năng sẽ giảm nếu tình trạng mất cân bằng thương mại được cải thiện.

“Về lâu dài, thuế quan nên giống như một khối băng đang tan. Nếu sản xuất quay trở lại Mỹ, chúng ta sẽ nhập khẩu ít hơn. Như vậy sẽ tái cân bằng” - ông Bessent nói, nêu ví dụ về một điều kiện để dần giảm thuế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Bessent hiện dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với các nước như Nhật và Trung Quốc.

Bình luận của ông Bessent được đưa ra sau khi các mức thuế mới, dao động từ 10-41%, mà Mỹ áp lên các nền kinh tế toàn cầu có hiệu lực từ ngày 8-8.

Ông Bessent giải thích rằng mục tiêu chính của việc chính quyền Mỹ sử dụng thuế đối ứng là để “tái cân bằng” thâm hụt tài khoản vãng lai, hiện ở mức 1.180 tỉ USD tính đến năm 2024 - mức cao nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng một khoản thâm hụt quy mô như vậy có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính.

Ông Bessent cũng cho rằng chính sách thuế quan là một cách tăng nguồn thu thuế và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng “dùng thuế để đàm phán trong chính sách đối ngoại".

“Giống như bây giờ, ông ấy nói muốn Ấn Độ ngừng mua dầu Nga” - ông Bessent nói, đề cập việc ông Trump đã áp thuế bổ sung 25% tức lên mức tổng 50% với Ấn Độ, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga

Với Nhật, sau đàm phán, Tokyo chấp nhận mức thuế 15% và cam kết lập gói đầu tư và cho vay trị giá 550 tỉ USD. Mỹ đang có thâm hụt thương mại hàng hóa với Nhật ở mức 69 tỉ USD.

Ông Bessent gọi thỏa thuận với Nhật là “quan hệ đối tác công nghiệp vàng”.

“Chính phủ [Nhật] đã đưa ra một đề nghị rất tốt, và tôi nghĩ theo thời gian, chúng ta sẽ đạt được cân bằng. Tôi không biết liệu chúng ta có đạt được cân bằng vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump hay không, nhưng tôi có thể nói là chúng ta sẽ đạt tiến bộ đáng kể” - vị bộ trưởng nói thêm.