Phái bộ Mỹ tại Việt Nam ra thông báo quan trọng khi chính phủ Mỹ đóng cửa 01/10/2025 13:49

(PLO)- Phái bộ Mỹ tại Việt Nam thông báo tạm ngừng cập nhật thông tin trên Facebook, đóng cửa Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP.HCM do chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trưa 1-10, phái bộ Mỹ tại Việt Nam cho biết do ảnh hưởng từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa vì chưa đạt được thỏa thuận ngân sách, tài khoản Facebook chính thức của phái bộ này sẽ không được cập nhật thường xuyên cho đến khi các hoạt động trở lại bình thường.

Các tài khoản này gồm tài khoản của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Các thông tin khẩn cấp liên quan đến an toàn và an ninh vẫn sẽ được ưu tiên đăng tải.

Thông báo trên tài khoản Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trưa 1-10. Ảnh chụp màn hình Facebook

Theo thông báo, những dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra nếu điều kiện cho phép.

Người dân được khuyến nghị truy cập website travel.state.gov để cập nhật tình hình dịch vụ và hoạt động.

Đại sứ quán Mỹ cũng thông tin thêm rằng Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ chính thức rơi vào tình trạng đóng cửa từ đầu ngày 1-10 (giờ Mỹ), khi Điện Capitol không đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm duy trì hoạt động liên bang.

Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị buộc nghỉ việc tạm thời, nhiều cơ quan và chương trình chịu ảnh hưởng, song các dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì.