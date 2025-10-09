Nga: Động lực từ thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska đã 'cạn kiệt' 09/10/2025 07:30

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc các đối thủ của Moscow và những bên “ủng hộ xung đột đến người Ukraine cuối cùng” đã dập tắt “cú hích mạnh mẽ” đạt được sau thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska.

Ngày 8-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng động lực có được sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại bang Alaska (Mỹ) hồi giữa tháng 8 đã “bị cạn kiệt”, đài RT đưa tin.

Nhà ngoại giao này nói rằng các đối thủ của Nga và những bên “ủng hộ xung đột đến người Ukraine cuối cùng”, chủ yếu ở châu Âu, đã dập tắt “cú hích mạnh mẽ” nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Putin đã được tổ chức tại TP Anchorage (bang Alaska) vào giữa tháng 8. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận về hướng đi nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Dù không đạt được đột phá, cả hai bên đều đánh giá cuộc gặp mang tính xây dựng, và Nhà Trắng khi đó tuyên bố “đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, kể từ đó, Moscow liên tục nhấn mạnh rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm hòa bình. Giới chức Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine và các đồng minh Tây Âu chủ động phá hoại nỗ lực hòa bình của ông Trump, theo RT.

Những tuần gần đây, chính ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước tiến trình đình trệ. Cuối tháng trước, tổng thống Mỹ dường như thay đổi lập trường khi tuyên bố Ukraine có cơ hội “chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ".

Về cục diện hiện tại, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 7-10 cho biết Nga hy vọng ông Trump vẫn giữ được “ý chí chính trị để thúc đẩy tiến trình dàn xếp Ukraine theo hướng đàm phán hòa bình".

Tuần trước, ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Trump tại Moscow theo lời mời đã được gửi sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Mỹ, Ukraine, và phương Tây chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.